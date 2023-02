O ministro das Cidades, Jader Filho, e o deputado Max Lemos - Divulgação

Publicado 14/02/2023 13:00

O deputado Max Lemos (PROS) está focado em implantar uma frente parlamentar de defesa da habitação de interesse social das favelas do país. O parlamentar já recolheu 70 assinaturas, e promete dar um gás nesta semana para chegar às 198 necessárias para tirar o grupo do papel.

Além de aproveitar a última reunião da bancada do Rio para colher apoios, o parlamentar também já se reuniu com o Ministro das Cidades, Jader Filho para tratar do tema. Afinal, o retorno do programa Minha Casa, Minha Vida — garantido pelo ministro já para este mês — botou o assunto na ordem do dia.

À frente da secretaria estadual de Infraestrutura e Obras, Max encomendou o censo de inadequação habitacional por meio do projeto "Na régua" para entender melhor a realidade. Segundo o estudo, 70 % das casas eram chefiadas por mulheres — e 26% dos domicílios não tinham sequer banheiro.

*Colaborou Gustavo Braz, sob supervisão de Aline Macedo