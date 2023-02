Plenário da Assembleia Legislativa, que começa esta semana a publicar a composição de suas comissões - Octacílio Barbosa / Alerj

Publicado 14/02/2023 09:00

O Carnaval vai ser de comemoração para alguns deputados — e um período para outros afogarem as mágoas. As composições das comissões serão conhecidas esta semana, e quem esteve ao lado da chapa vencedora desde o início se deu bem. Como previsto, o PSOL fica só com Direitos Humanos: o abaixo-assinado em prol de Flávio Serafini não comoveu a cúpula da Alerj, que vai indicar o novato Alan Lopes (PL) para Educação. Jorge Felippe Neto (Avante) fica com Meio Ambiente, enquanto Segurança Pública vai para Márcio Gualberto (PL). Martha Rocha (PDT) não ficou à deriva, e vai comandar a Defesa do Servidor Público. No PSD, Munir Neto presidirá a comissão da Criança, mas Luiz Paulo será substituído por Arthur Monteiro (Pode) na de Tributação.





Picadinho

Depois de 20 anos, o Guadala Rock está de volta. No dia 18, a partir das 16h, várias bandas de garagem de Guadalupe vão se apresentar no centro comercial da Melhoral.

O Prêmio Zayed de Sustentabilidade abriu as inscrições para pequenas e médias empresas, ONGs e alunos secundaristas, até 02/05. Cadastro: zayedsustainabilityprize.com

A cooperativa de música Unijazz Brasil está com inscrições abertas para o projeto de educação musical Transformando Sonhos. Informações: (21) 97194-6759.