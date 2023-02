O campus Uerj Maracanã passa por obras de restauração - Foto: George Magaraia

O campus Uerj Maracanã passa por obras de restauraçãoFoto: George Magaraia

Publicado 14/02/2023 16:12 | Atualizado 14/02/2023 16:15

A Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj) está dando novos ares ao campus Maracanã, com obras de restauração por toda a faculdade. A instituição aproveitou as modificações para atender às reivindicações da comunidade universitária, e promoveu a renovação do pavilhão Haroldo Lisboa da Cunha, recuperando a fachada, o telhado e toda a área interna.



De acordo com o prefeito dos campi, Geraldo Cerqueira, a restauração é possível graças aos recursos recebidos no valor de R$10 milhões para a realização de obras estruturais no campus Maracanã, no Hospital Miguel Pedro, no Instituto de Aplicação Roberto Silveira (Cap-Uerj) e no campus Vaz Lobo.

Para o reitor da universidade, Mário Carneiro, a expectativa é que a entrega das obras não leve muito tempo. "A previsão é que a reforma não passe de um ano, de forma que possamos garantir melhores condições de trabalho para nossos professores e mais conforto para os alunos”.



*Colaborou o estagiário Gustavo Braz, sob a supervisão de Aline Macedo.