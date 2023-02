Museu do Pontal, na Barra da Tijuca - Divulgação

Publicado 14/02/2023 14:12 | Atualizado 14/02/2023 14:14

O Museu do Pontal, na Barra da Tijuca, está representando o Rio na premiação internacional de arquitetura Building of the Year, na categoria Arquitetura Cultural. A competição, organizada pelo site ArchDaily, seleciona os melhores projetos ao redor do mundo, com base na inovação, funcionalidade e sustentabilidade. A votação é aberta ao público, e pode ser realizada até quarta-feira (15) através do site da organização.

Anteriormente, o museu funcionava no Recreio dos Bandeirantes, mas após uma série de inundações entre 2010 e 2020, acabou passando para a sede atual, na Barra, em 2021. O novo espaço chamou a atenção pela sua construção que funciona como um Museu/Praça, sendo um lugar público e aberto que aposta na sustentabilidade, se valendo de materiais como concreto, vidro, madeira e calçadas de pedras portuguesas, que marcam a arquitetura do local.

Além do Museu do Pontal, outros projetos brasileiros também concorrem na mesma categoria: Biblioteca e escritório GB65 (SP), Sesc Mogi das Cruzes – Unidade Transitória (SP), Museu da Cerâmica Fachinetto (RS), Coberturas de Xingu (MT), Arte 132 (SP), Centro de Visitantes Banco dos Cajuais - Aquasis (CE), Projeto Expográfico “Raio que o parta: Ficções do moderno no Brasil” (SP).

*Colaborou o estagiário Gustavo Braz, sob a supervisão de Aline Macedo.