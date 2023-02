Homenagem a Ludmilla causa polêmica na Alerj - Reprodução / TV Alerj

Publicado 14/02/2023 16:21

O funk voltou a causar no plenário da Alerj — e, desta vez, com direito a pedido de votação nominal. Na semana passada, a polêmica ficou por conta da concessão da Medalha Tiradentes ao DJ Marlboro , enquanto, nesta terça-feira (14), a pauta era a entrega do prêmio Cidadania, Direito e Respeito à Diversidade à cantora Ludmilla.

O bolsonarista Alan Lopes (PL) foi quem levantou a bola, lendo trechos de "Socadona" e "Verdinha" — que já tinha sido alvo nas redes de direita na época do lançamento. O deputado inclusive acusou a cantora de cometer crime na música, ao supostamente "fomentar" a venda de drogas.

Renata Souza (PSOL) defendeu a homenagem, argumentando que Ludmilla reporta a realidade de comunidades, além de lembrar de projetos sociais dos quais a cantora faz parte, como Viver a Dança, no Morro da Casa Branca.

Em meio às muitas declarações de abstenção e de votos contrários, coube a Samuel Malafaia (PL) pedir mudança no tipo de votação. O padrão é que projetos sejam aprovados por aclamação — ou seja, apenas os votos contrários e abstenções ficam registrados. Com a votação nominal, a sessão pode ser derrubada se não houver quórum, como também pode levar o projeto ao arquivo, no caso de os votos favoráveis serem minoria.