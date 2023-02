Plenário da Câmara do Rio - Eduardo Barreto / CMRJ

Plenário da Câmara do RioEduardo Barreto / CMRJ

Publicado 15/02/2023 09:00

Em ritmo de Carnaval, o retorno da Câmara do Rio pode ganhar contornos de disputa de bate-bola, por causa da formação das comissões. Uma das que está na mira de vários nobres é a de Esportes — prato cheio para ficar bem na fita com os eleitores, além de dar pitaco nos muitos eventos da cidade. A de Transportes, por outro lado, tem recebido atenção especial dos governistas: reverter a péssima avaliação da população sobre o tema é uma das apostas de Eduardo Paes em 2024, e sua base não quer ver o colegiado ser palco da oposição. As de Urbanismo e de Administração também são consideradas estratégicas, já que analisam grande parte das propostas do Executivo. Isso sem contar as tradicionais Orçamento e Justiça — as mais importantes.





Picadinho

Com direção de Vilma Melo, "Salvador, Anoiteceu e é Carnaval" estreia na noite do dia 24, no Teatro II do CCBB, falando sobre individualidade padrões da sociedade.

Na onda momesca, alunos da educação infantil do Colégio Franco-Brasileiro participarão de um baile de carnaval na quinta e na sexta, com aula sobre elementos culturais da festa.

Amanhã, o Theatro Municipal homenageia Pixinguinha, em seus 50 anos de morte, com o lançamento de músicas inéditas no espetáculo "Pixinguinha como Nunca".