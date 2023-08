No aniversário de 205 anos da cidade de Itaguaí, as comemorações duraram um mês - Rui Okada

Publicado 06/08/2023 05:00

A cidade de Itaguaí completou 205 anos e a Prefeitura descobriu uma forma inteligente de agitar a economia. Durante um mês, 700 mil pessoas participaram de eventos até a madrugada. O prefeito Rubem Vieira, o Rubão, montou a programação da Expo 2023 como centro irradiador de todas as demais atrações. De manhã, o foco eram as crianças; à tarde toda a família; e à noite shows musicais para os adultos. Diferente do que normalmente acontece em festas do interior, a de Itaguaí foi financiada pelas marcas presentes, patrocinadores e pessoas que compraram espaços para trabalhar. O modelo tornou-se sustentável economicamente. A Expo gerou muitos empregos diretos e indiretos. Os números ainda estão sendo computados, mas será superior aos R$ 15 milhões de 2022 que ajudaram na arrecadação. Em paralelo, aconteceu a Expo Carbono Neutro. E todos os artistas que subiram ao palco para cantar plantaram uma espécie de Mata Atlântica, para replantio em uma área de preservação ambiental. No primeiro semestre, Itaguaí foi o município do Rio de Janeiro que mais reduziu as principais modalidades criminosas. A segurança da festa teve o apoio do Governo do Estado. "A festa continua. Um legado. Economia, meio ambiente, turismo, segurança, cultura, infraestrutura, tudo passa, direta ou indiretamente, pela movimentação que esse evento nos traz", vibrou Rubão.

Agressão contra mulher

Mulher foi à Delegacia no Centro do Rio e plantonista a ameaçou - Divulgação

A Ouvidoria da Mulher e a Comissão da OAB Mulher já receberam notificação de abuso praticado por policial civil do plantão DEAM Centro, no Rio, no último dia 26. O nome do servidor é mantido em sigilo. Uma mulher de 50 anos, vítima de estupro, foi até a Delegacia dar sequência a ocorrência e, abalada, desmaiou. O plantonista que deveria protegê-la a hostilizou, jogou água no seu rosto e a ameaçou, contrariando inclusive outro policial lotado no local que se revoltou com a conduta do colega. O protesto foi geral, outras mulheres presentes se revoltaram e negaram-se a ser atendidas pelo plantonista.

Cartórios: alerta sobre inadimplência

Com mais de R$ 300 milhões em dívidas de ISS com o município do Rio, os cartórios receberam um aviso. O documento, emitido pela Corregedoria Geral de Justiça do TJRJ, mantém a inadimplência do segmento e a oportunidade de regularização da dívida por meio do Programa municipal Carioca em Dia, com direito a descontos nos débitos em dívida ativa.

Menos lixo e mais mangue

Uma nova vegetação de mangue-vermelho será plantada após a Águas do Rio, em parceria com o biólogo Mário Moscatelli, finalizar a recuperação de 46 mil m² de floresta do entorno da Estação de Tratamento de Esgoto Alegria, no Caju, na Zona Portuária do Rio. Só de lixo, foram retiradas 50 toneladas. Na Lagoa Rodrigo de Freitas, o trabalho conjunto tem dado resultados positivos.

PICADINHO

Ouvidor Adjunto da OAB Rio, Marcelo Larangeira ministra na próxima segunda-feira (7) curso gratuito sobre Atualização da Lei Maria da Penha na OAB Nova Friburgo.



ProEcho é a nova parceira do Instituto Reação, do judoca medalhista olímpico Flávio Canto.



Promovido pelo SindusconRio, o Rio Construção Summit 2023 vai reunir mais de 180 palestrantes, do Brasil e do exterior, de 19 a 21 de setembro no Píer Mauá.