Publicado 26/10/2023 05:00

Há muito tempo, os pesquisadores se dedicam a estudar as raízes do crime no Rio de Janeiro. O cientista político João Feres, da Uerj, percebe que "há duas questões, a mais geral da segurança, e a específica, que é o poder da milícia. A da segurança, que afeta o país inteiro, só se resolve com a diminuição da desigualdade. Mas sem combatê-la é enxugar gelo. A milícia obviamente se alimenta dessa desigualdade, mas é um problema mais específico que contamina a instituição estatal, tanto por sua penetração na polícia quanto na política. A contaminação do establishment político fluminense é em todos os níveis, desde o ex-presidente e seus filhos políticos, condecoradores de milicianos, até as suspeitas de envolvimento de deputados, governadores e vereadores".

O bicho pegou para Pezão

Luiz Fernando Pezão está de olho nas eleições de 2024. - Fernando Frazão/Agência Brasil

O ex-governador do Rio de Janeiro Luiz Fernando Pezão está cada vez mais forte se decidir disputar a prefeitura de Piraí, cidade que ele já governou por duas vezes: 1996-2000 e 2001-2004. Mas, antes de se candidatar, ele tem um problema para resolver em casa. Sua mulher, Maria Lúcia Cautieiro Horta Jardim, não quer que ele volte à vida pública. Aliados garantem, embora falem baixinho, que "Pezão vai contornar...".

Milicianos com novas proibições

Não está fácil para os investigadores da Polícia Civil fazer o trabalho de campo em áreas controladas por milicianos. Os criminosos da zona oeste "decretaram" que fica proibida a circulação de carros de aplicativo em áreas controladas por eles. O argumento é de que veículos da polícia descaracterizados estão em ruas e vielas das favelas, à caça da cúpula dos bandidos, e eles não teriam como distinguir quem é quem.

O mundo dá voltas

Era uma vez... O Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou mandado de segurança a um médico demitido sob a acusação de praticar improbidade administrativa e usar o cargo em proveito pessoal e de terceiros. O tempo passou e o profissional punido, Victor Grabois, é o convidado de amanhã da representação do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro para ser orador no seminário sobre Gestão Hospitalar e do SUS.

PICADINHO

Companhia teatral Imprudentes apresenta espetáculo "Impropose" no próximo sábado (28), às 21h, no Cine Teatro Barra Point.



Peça "Meu corpo está aqui", com elenco todo de pessoas com deficiência, termina temporada de sucesso no Teatro Glaucio Gil, em Copacabana. Últimas apresentações neste sábado, domingo e segunda.



Rede de Supermercados Guanabara oferece exames de Mamografia e Papanicolau de graça para funcionários. É o primeiro mercado do Rio a oferecer esse atendimento. É uma parceria com o Sesc.