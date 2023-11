Publicado 15/11/2023 05:00

Os professores dizem que a falta de leitura e escrita dos estudantes dificulta o aprendizado de História. Além disso, a forma de aprender mudou com os anos. "Antigamente, a base do ensino de História era a memorização de eventos e datas, mas isso já caiu em desuso. Tenho visto gerações e gerações de novos professores com uma concepção totalmente diferente de como ensinar História com base em pré-requisitos e consequências", explica o professor Fábio Henrique. No dia de hoje, por exemplo, será que os alunos sabem realmente como foi a Proclamação da República, além de ser feriado? O cientista político Pedro Villas Bôas lembra que "a Proclamação da República, apesar de ter sido fruto de um golpe de motivação corporativista, abriu o caminho para os processos de democratização e luta pelo reconhecimento dos direitos civis, políticos e sociais. O Brasil, apesar do racismo, da aporofobia, do militarismo, do autoritarismo, da desigualdade brutal, progrediu muito, ampliou direitos e implementou instituições democráticas, se modernizou e progrediu com avanços e retrocessos".

Nota Oficial CCPar sobre o VLT

Construção do terminal Gentileza, do VLT. - Alex Ferro

Construção do terminal Gentileza, do VLT.Alex Ferro

A Companhia Carioca de Parcerias e Investimentos (CCPar) esclarece que está à disposição para esclarecimentos à vereadora Teresa Bergher quanto ao questionamento levantado ao contrato da Parceria Público-Privada (PPP) do VLT. Cabe ressaltar que o valor se deve à construção do Terminal Intermodal Gentileza (TIG), o mais novo terminal integrador da cidade e a maior obra da Prefeitura do Rio atualmente. O terminal que integrará o BRT Transbrasil; 2 linhas de VLT; e 22 linhas de ônibus municipais está sendo construído no âmbito da PPP do VLT - que está sendo estendido, inclusive, em 800 metros da Rodoviária Novo Rio até o bairro de São Cristóvão. Além disso, na repactuação do contrato que incluiu a construção do Gentileza, a Prefeitura renegociou a dívida que a gestão anterior deixou ao interromper os pagamentos à concessionária que opera o sistema em maio de 2018.

Recursos federais para inclusão

A deputada federal Soraya Santos (PL) informou à coluna que está defendendo uma rubrica no Orçamento da União para a criação de institutos especializados em altas habilidades, para que esses talentos sejam identificados, desenvolvidos e mantidos no Brasil. O deputado relator da LDO, Danilo Forte, já acolheu o pedido e incluiu no relatório que será votado na próxima terça-feira. O objetivo é implantar um instituto por estado.

Dr. Luizinho fora da disputa

Dr. Luizinho não está mais no páreo para a prefeitura do Rio nas eleições do próximo ano. O deputado federal vai permanecer em Brasília e fazer uma boa nominata para eleger prefeitos e vereadores no interior e capital fluminense. Como líder do PP na Câmara, ele vislumbra um futuro mais promissor no DF do que como candidato no Rio.

PICADINHO

De autoria do vereador Marcio Ribeiro, lei transforma Praça do Parque União, na Maré, em Polo Gastronômico e Cultural.



Conexão do Bem, grupo de atores e músicos que leva teatro, música, dança e alegria a hospitais federais do Rio de Janeiro, se apresenta amanhã (16), às 9h30, no Hospital Federal da Lagoa.



Procuradoria do Município do Rio realiza amanhã (16) e sexta (17) o I Congresso Internacional de Direito e Inovação - Constitucionalismo Digital, Inteligência Artificial e Proteção de Dados Pessoais.