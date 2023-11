Publicado 16/11/2023 05:00

Os constantes furtos dos medidores em vários bairros do Rio de Janeiro, principalmente na Zona Norte da cidade, vêm tirando a tranquilidade dos consumidores e da empresa responsável pelo abastecimento de água da cidade. A ponto do deputado Dionísio Lins (Progressistas) apresentar um projeto de lei para que a instalação dos hidrômetros seja dentro dos imóveis. "Com o verão fora de época, quem paga o preço são os consumidores que ficam dias sem água. Na região de Madureira, principalmente na Av. Ministro Edgar Romero, o número de casos de medidores roubados só faz aumentar", diz ele. Dionísio lembra também que, em caso de roubo, a instalação de um novo hidrômetro é de total responsabilidade da concessionária e sem nenhum custo para o consumidor.

Bandeira fecha apoio a Dimas

Bandeira de Mello apoia Dimas Gadelha em São Gonçalo. - Nathália Emerick

Bandeira de Mello apoia Dimas Gadelha em São Gonçalo.Nathália Emerick

Único deputado federal do PSB-RJ na legislatura atual, Eduardo Bandeira de Mello decidiu apoiar o pré-candidato petista Dimas Gadelha para a prefeitura de São Gonçalo, nas eleições de 2024. Os dois são vistos juntos com muita frequência. Além de assistirem aos jogos do Flamengo após sessões na Câmara, Bandeira acompanhou Dimas pelas ruas de São Gonçalo durante o Corpus Christi e esteve no lançamento do novo gabinete do amigo na cidade.

Descaso dos planos de saúde

Deputado Fred Pacheco, relator e presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência da Alerj, convocou audiência pública para discutir o descumprimento de contratos de planos de saúde destinados a pessoas com deficiência. "A minha paciência acabou, e a paciência dos pais que estão vivendo com seus filhos o cancelamento dos seus planos de saúde também", disse. Na última segunda, o parlamentar usou as redes sociais para revelar a falta de cooperação da Unimed para elaborar um plano de ação em conjunto.

Procon-RJ vai monitorar Black Friday

Com a aproximação da Black Friday, que vai acontecer no próximo dia 24, o Procon Estadual do Rio de Janeiro está monitorando valores dos produtos mais procurados durante a data. O objetivo é evitar "maquiagem de preços" nas promoções. Nesta situação, há aumento do valor de determinado produto antes do dia programado para a promoção e, no momento do evento, há diminuição deste valor.

PICADINHO

Museu de Arte do Rio inaugura no próximo sábado (18) instalação artística produzida por professores da rede pública de ensino.



"Movimento de escuta", espetáculo com a Cia de Dança SOM, formada por cinco bailarinos surdos, faz apresentações gratuitas de amanhã (17) até dia 26 no Espaço Sergio Porto, no Humaitá.



Clarissa Chaves apresenta show 'Na Luz', no Galeria Café Rio, em Ipanema, com novo repertório e autorais do álbum inédito no próximo dia 25, às 21h30.