Advogada Carol Bassin escreveu artigo analisando a repercussão do vídeo feito pelo youtuber FelcaReprodução/Redes Sociais

Publicado 28/08/2025 05:00

Antes mesmo da aprovação ontem pelo plenário do Senado do projeto de lei que combate a chamada "adultização" de crianças e adolescentes, a advogada atuante no Rio de Janeiro Carol Bassin, recentemente, foi autora do artigo "Efeito Felca: das redes à legislação sobre proteção infantil", na qual faz uma profunda análise sobre o fenômeno desencadeado pelo influenciador digital Felca, cujo vídeo escancara os abusos praticados por pedófilos. Bassin entende o papel transformador da comunicação digital em temas sensíveis e urgentes, mas alertou para a necessidade de regulamentação das plataformas e medidas efetivas contra a exploração infantil na internet. "O Senado enfrenta uma encruzilhada institucional: decidir entre consolidar uma legislação pioneira de proteção digital da infância, alinhada à legislação internacional, ou inviabilizar o consenso político com recuos que coloquem em risco sua eficácia. A expectativa é que o texto seja aprovado sem grandes alterações — um sinal de maturidade legislativa perante a pressão pública e midiática que eclodiu após o vídeo do influenciador Felca", diz ela.

Deputado esbanja bom humor e foge de "futricas"

Rosenverg Reis esbanja bom humor em sessão da Assembleia LegislativaDivulgação

Quem encontra o deputado estadual Rosenverg Reis (MDB) é unânime em dizer que ele anda de ótimo humor. Empresário, não reclama dos negócios. Pelo contrário. Casado com Luciana Coutinho, com quem tem duas filhas, Gabriella e Emanuela, o parlamentar foi indagado na sessão de segunda-feira se a cerimônia que tinha o prefeito de Caxias, Netinho Reis, do mesmo partido, na mesa diretora, iria até mais tarde. Ele saiu-se com essa: "Não importa a hora que vai durar. A minha mulher está aqui!".

Exames de vista gratuitos em escolas públicas do Rio

Hoje, Dia Nacional do Voluntário, a ONG Parceiros da Educação Rio e a Vibra oferecerão exames de vista a 360 crianças da Escola Municipal Mario Claudio, no Rio Comprido, na Zona Norte. A iniciativa faz parte do projeto Visão Esperança, que realiza exames e doa óculos de grau a estudantes da rede pública.

Átila Nunes, o "highlander" da política fluminense

O deputado estadual Átila Nunes ganhou o apelido de "Highlander", pela semelhança com o personagem imortal escocês de Connor MacLeod. Há uma explicação: vencedor por 14 mandatos, ele parte, ano que vem, dizem os observadores, para o décimo quinto pleito. Ativo, astuto analista da realidade política, tem sido um fiel escudeiro de Eduardo Paes na sua caminhada para a disputa ao Governo do Estado.

PICADINHO

"Cantares Amazônico", show com participações de oito artistas representando a Região Norte, acontece hoje, às 19h, na Sala Cecília Meireles, na Lapa. Grátis.

O cantor Gabriel Versiani se apresenta hoje, às 19h30, no Espaço Cultural Sérgio Porto, no Humaitá. O show integra a programação do projeto "MPB Ano Zero", que celebra os 60 anos da criação da sigla pelo grupo MPB 4.



A Iguá e o CIEDS oferecem formação gratuita para negócios de impacto socioambiental a 200 jovens da Zona Oeste, Miguel Pereira e Paty do Alferes. Inscrições até amanhã pelo site.





