Nos anos 2000, Otavio Leite apresentou projeto de lei contra a falsificação de alimentos e bebidasGabriel Vieira

Publicado 15/10/2025 05:00

O ex-deputado Otavio Leite hoje está fora da vida política partidária. Em 2007, parlamentar federal pelo PSDB-RJ, apresentou o projeto de lei que buscava classificar a adulteração de alimentos e bebidas como crime hediondo. Recentemente, a proposta ganhou destaque e regime de urgência por causa do escândalo do metanol. Em meados do ano 2000, uma cooperativa foi acusada de usar soda cáustica e água oxigenada em leite de vaca. A medida ficou na gaveta até hoje, mas se tivesse sido apreciada no passado, os crimes teriam sido tipificados e a punição seria mais imediata. Para Otavio Leite, "adulteração, falsificação de alimentos e bebidas, que possam gerar dano à saúde significa um crime que merece prisão. E é necessário classificar a conduta como crime hediondo, seis anos no mínimo. Não cabendo "transação penal" (prestação de serviços à comunidade ou cesta básica). É cadeia!”

Ministro Haddad parte para o ataque

Postagem de Haddad nas redes sociais sobre a direita causou repercussão Walter Campanato/Agência Brasil

A decisão da oposição conservadora em proteger os super-ricos e evitar que eles paguem mais impostos estão causando uma reação em cadeia no Governo do presidente Lula. Os parlamentares do Rio de Janeiro que defendem o ex-presidente Jair Bolsonaro e o Centrão estão atentos que a postagem nas redes sociais do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apontando a direita como aliada dos poderosos deu resultado. Eles estudam uma reação.

Miro Teixeira criou a "colaboração premiada"

O ex-deputado federal Miro Teixeira quer voltar ao Congresso Nacional no ano que vem. Ele acredita que se o eleitor relembrar seus feitos o caminho de retorno será mais fácil. "Eu trouxe para o Brasil a colaboração premiada, bem-sucedida nos Estados Unidos e na Itália. Ou seja, cadeia para os ladrões públicos".

Novo de Niterói define estratégias para 2026

A reunião de filiados e apoiadores do partido Novo, nesta semana, em Niterói, serviu para definir as ações políticas e para as lideranças compartilharem ideias e estratégias visando a eleição do ano que vem. O partido continua trabalhando pelo tripé "ética, eficiência e liberdade".

PICADINHO

A artista plástica Daniele Bloris apresenta a exposição “Metamorfoses”, com curadoria de Lia do Rio, na Casa Paulo Branquinho até amanhã, das 14h às 19h. Rua Moraes e Vale, 8, Lapa.



"Chiquinha Gonzaga e seu legado", com Raquel Paixão, direção cênica de Elisa Lucinda e direção musical de Maria Teresa Madeira, será apresentado amanhã, às 19h. Casa do Choro. Rua da Carioca, 38, Centro.



Maria Inez do Espírito Santo, autora de "Moça Retrato da Lua", sobre mitos indígenas do Alto Rio Negro, no Amazonas, gravou entrevista com a apresentadora Katy Navarro, na Rádio MEC.

