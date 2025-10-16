O gás metano, produzido pela decomposição de matéria orgânica, é uma preocupação ambiental - Hector Retamal/AFP

O gás metano, produzido pela decomposição de matéria orgânica, é uma preocupação ambientalHector Retamal/AFP

Publicado 16/10/2025 05:00

Hoje, o Museu do Amanhã sediará o seminário “Freio de Emergência Climática” de olho na COP 30. O evento propõe acelerar um acordo global pela redução dos gases superpoluentes de curta duração, especialmente o gás metano, que, em 20 anos, tem potencial de aquecimento global 80 vezes superior ao dióxido de carbono, além de aumentar em cerca de um terço as temperaturas globais. "O esforço para reduzir as emissões equivale a uma corrida de 100 metros. Tem que ser imediata. A redução do CO2 é uma maratona e levará mais tempo para produzir resultados”, explica Durwood Zaelke, fundador e presidente do Instituto de Governança e Desenvolvimento Sustentável, dedicado à redução de poluentes não-CO2.

Piraí investe US$ 1 bilhão em serviços digitais

Piraí, no Sul do Estado do Rio de Janeiro, se destaca como cidade digitalReprodução Redes Sociais

Piraí, município na região Sul Fluminense pioneiro em conectividade no Rio de Janeiro, o Governo do Estado e a Natural Energia assinam hoje um Protocolo de Intenções para o uso do Data Center Nova Era. Com investimento superior a US$ 1 bilhão, o empreendimento integra o Plano de Inteligência Artificial Fluminense, da Secretaria Estadual de Transformação Digital, e impulsionará projetos de IA, inovação e serviços públicos, além de gerar empregos.

Câmeras vão multar quem jogar lixo nas ruas do Rio

Lei aprovada na Câmara dos Vereadores permite usar câmeras da CET-Rio, Guarda Municipal e Centro de Operações e Resiliência para multar quem descarta lixo irregularmente. "O objetivo é usar a tecnologia para punir quem desrespeita a cidade", afirma o vereador Marcio Ribeiro (PSD), autor da proposta.

Secretária de Políticas para Mulheres ganha prêmio internacional

A secretária municipal de Políticas para Mulheres e Cuidados do Rio, Joyce Trindade, foi escolhida na primeira edição do "Democratic Innovators of the 21st Century – Politicians Hall of Fame", promovido pela Better Politics Foundation e a Democracy and Culture Foundation, como uma das cinco lideranças mundiais que se destacaram para fortalecer a democracia. "O prêmio não é só meu, é de todas as mulheres do Rio", comemora.

PICADINHO

O curso "Formação Líderes 2025", promovido pelo Renova BR, que capacita lideranças políticas do país para as eleições do ano que vem, formará a segunda turma amanhã, às 20h, no Parque do Bondinho do Pão de Açúcar.

O espetáculo “Constitucional”, que levanta debate sobre democracia, estreia hoje, às 20h. Teatro Rubens Corrêa. Rua Prudente de Morais, 184, Ipanema.

A Orquestra Sinfônica Jovem do Rio de Janeiro fará o penúltimo concerto da Temporada 2025, sob regência do maestro Claudio Cruz e com o flautista venezuelano Alexis Angulo como solista convidado. Hoje, às 19h, na Sala Cecília Meireles. Rua da Lapa, 47.