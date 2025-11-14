Hugo Motta se reuniu com Paulo Gonet e Alexandre de Moraes - Lula Marques/Agência Brasil

Publicado 14/11/2025 05:00

O chefe do Palácio Guanabara, Cláudio Castro (PL), é hoje o cérebro e líder dos movimentos do grupo de governadores estaduais que foram buscar apoio junto ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, em Brasília. Em conversa com a coluna, uma testemunha do encontro dos dois garantiu que Motta é "confiável", "não suporta o Governo Lula" e tem se empenhado nos bastidores para criar dificuldades às propostas do Governo Federal, como as ações de combate ao crime gestada no Ministério da Justiça. Para Castro, o ideal seria o adiamento da votação do Projeto de Lei nº 5.582/2025, conhecido como PL Antifacção, em 30 dias. O próximo passo de Castro é obter de Jair Bolsonaro sinal verde para ser o candidato do partido ao Senado. O ex-presidente quer recebê-lo.

Rio das Ostras recebe recursos de emendas

Eduardo Bandeira de Mello destinou R$ 1 milhão à saúde de Rio das Ostras - Daniel Castelo Branco

Eduardo Bandeira de Mello destinou R$ 1 milhão à saúde de Rio das Ostras Daniel Castelo Branco

O deputado federal Eduardo Bandeira de Mello (PSB-RJ) anunciou em Rio das Ostras, na Região dos Lagos, que conseguiu destinar cerca de R$ 1 milhão em recursos para a criação de um espaço voltado à saúde e ao acolhimento da população idosa. O local reunirá serviços médicos, assistência social e jurídica, além de apoio em aposentadorias e benefícios. O deputado também prometeu novos investimentos do PAC para a construção de um CAPS e uma UBS.

Proposta integra hotéis e forças de segurança

O deputado estadual Gustavo Tutuca (PP) apresentou projeto que propõe a integração dos sistemas de gestão hoteleira aos bancos de dados da Polícia Civil e da Polícia Militar, permitindo o envio automático de informações em tempo real. A medida pretende reforçar a segurança em áreas turísticas do Rio.

Profissionais de segurança homenageados por vereadores

A Câmara Municipal do Rio tem intensificado homenagens a profissionais das forças de segurança. Entre elas, Moções de Louvor e Reconhecimento. O vereador Marcos Dias (PODE), presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, justificou: "O Rio precisa de respeito e valorizar quem nos protege".

PICADINHO

Hoje, será lançado o primeiro grupo BNI (Business Network International) da Freguesia, em Jacarepaguá. O grupo será coordenado pela advogada Erica Duarte.

O "Iguá Rio com Você" oferece serviços de saúde, orientações sobre emprego e empreendedorismo, além de atividades culturais e recreativas. Hoje, das 9h às 13h, no Parque Dois Irmãos, em Curicica.

Os estudantes dos cursos de Jornalismo Climático e Podcast: Narrativas Climáticas, do Cinema Nosso, participarão da I Cúpula das Vozes Quilombolas pelo Clima. Amanhã, das 9h às 17h, na Fundição Progresso.