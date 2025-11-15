Déficit previsto de R$ 18,9 bilhões para estado do Rio de Janeiro preocupa deputados estaduais - Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Publicado 15/11/2025 05:00

O ano de 2026 será tenso na política e nas finanças do estado do Rio de Janeiro. Eleição acaba por acirrar os ânimos de quem defende o governo e de quem está na oposição. A discussão prévia do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2026, que projeta déficit de R$ 18,93 bi é um bom exemplo desta polarização. A receita líquida prevista é de R$ 107,64 bi e as despesas chegam a R$ 126,57 bi. Deputados quebram a cabeça para apresentar emendas que ajudem a encontrar saída para esta triste realidade. O texto destaca queda na arrecadação de royalties e dívida de R$ 12,33 bi com a União. Tem sido discutida a revisão do Plano Plurianual 2024-2027. O risco é o embate político mascarar a busca por soluções.

Cidadania elege lideranças fluminenses

Congresso Regional do Cidadania em Niterói reuniu líderes do partido - Nathan Mourelli

O Cidadania RJ encerra o ciclo de Congresso Regionais amanhã, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, com a presença do presidente nacional, Comte Bittencourt, e do presidente estadual e prefeito de Macaé, Welberth Rezende. Nos últimos 3 meses, foram oito eventos, do sul ao noroeste do estado, para renovar as lideranças municipais nos próximos quatro anos. O partido ainda realizará, dia 29, o Congresso Estadual, na Câmara de Vereadores do Rio.

Sem lei: Entregadores no meio do fogo cruzado

Baseado em pesquisa do Ministério do Trabalho e da Universidade Federal da Bahia, o vereador Rocal (PSD) defende a necessidade de uma lei para proteger entregadores de aplicativos. Segundo o estudo, em todo o país quase 60% sofreram violência no trabalho, sendo 18% racismo ou preconceito de gênero.

Polícia aperta o cerco e chega a políticos

O Republicanos teve dois nomes envolvidos com a polícia esta semana: o deputado federal Euclydes Pettersen (MG) - com o escândalo do INSS - e o vereador mais votado de São João de Meriti nas últimas eleições, Marcos Aquino - durante uma operação para combater a facção Comando Vermelho.

PICADINHO

Hoje, às 11h, será inaugurada a Mureta da Dionéia, na Rocinha, revitalizada pela grafiteira e artista plástica Malu Vibe. O projeto foi realizado pela Na Favela Turismo, Associação de Moradores e a Cooperativa de Mototaxistas.

A Janela Livraria inaugura hoje nova filial com atividades infantis, mesa com Gregório Duvivier, Marcelo Moutinho e Cláudia Lamego, e roda de samba com Pedro Paulo Malta. Rua Professor Ortiz Monteiro, 15, Laranjeiras.

A Sapoti Projetos Culturais encerra esta semana a quarta edição da Oficina Maker no FabLab, laboratório de fabricação digital da Unidade Firjan Tijuca, que integra a rede do Massachusetts Institute of Technology (MIT).