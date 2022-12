campanha Transparência da Moda Brasil - arte de divulgação

Publicado 11/12/2022 16:35 | Atualizado 11/12/2022 18:50

No apagar das luzes de 2022, a triste constatação. O balanço socioambiental é desanimador em quase todos os ramos... Um ano em que o desmatamento alcançou números recordes e a urgência climática ficou ainda mais acentuada. Na moda, que é uma das indústrias mais impactantes, o panorama não é diferente.

É o que mostra o recém tabulado Índice de Transparência da Moda Brasil – ITMB – que monitora as 60 maiores marcas do país. A sondagem é feita anualmente pelo Instituto Fashion Revolution.

Dentre as empresas pesquisadas, a pontuação média foi de 17%, um ponto percentual a menos do que no ano passado. Ou seja, apesar de tantas promessas e o marketing em cima de supostas ações sustentáveis, o setor andou uma casa para trás.



Copa do Mundo

Vale ressaltar que no ano do mundial, diversas marcas de esporte não apresentam bom desempenho, reforçando que a transparência e a sustentabilidade socioambiental na moda precisam ser pautadas também fora do setor - recomenda o relatório. Muitas empresas do ramo produziram roupas temáticas para suas marcas próprias ou para terceiras, assim como para atender ao mercado de brindes de itens relacionados à Copa.

Perderam uma ótima oportunidade de mostrarem ao mundo que o verde brasileiro não estava apenas em suas palhetas de cores temáticas, mas sim com seus conceitos incorporados e nos propósitos ambientais e inseridos em suas práticas cotidianas.



Rastreabilidade

É um grande desafio para a cadeia produtiva global, porém é o elo crucial capaz de garantir dignidade na vida dos trabalhadores do setor. No relatório deste ano, 67% das empresas analisadas não divulgaram nenhuma informação sobre suas listas de fornecedores. Essa seção foi a que teve maior queda.

AMBIENTAL + SOCIAL

A sondagem leva em conta não apenas intervenções diretas com o meio ambiente, mas principalmente, seus impactos sociais. E a cadeia da moda mundial constantemente é envolvida em denúncias de explorações de mão-de-obra infantil ou análoga à escravidão.



"Justiça social e justiça climática estão intrinsecamente ligadas. A moda, como uma das grandes indústrias do mundo, deve operar de forma mais justa e transparente, proporcionando um meio de vida digno para seus trabalhadores e contribuindo para a regeneração da Natureza" afirma Isabella Luglio, coordenadora do projeto e a frente da equipe educacional da organização.



Quinta edição

Aponta que, apesar da crescente perda da biodiversidade brasileira, nenhuma marca divulgou publicamente compromissos mensuráveis e com prazo determinado para o desmatamento zero.

Para o cálculo do índice, são levados em consideração informações sobre: políticas, práticas e impactos socioambientais setoriais. São mais de 200 indicadores englobando a cadeia de valor - desde salários pago, rastreabilidade, biodiversidade entre outros.