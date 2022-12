plantio na Lagoa de Camorim - divulgação Iguá

Publicado 13/12/2022 13:05

Completa um ano o projeto de revitalização do Complexo Lagunar da Barra e Jacarepaguá. A de Camorim é o principal foco por ser considerada o principal corredor ecológico entre o Maciço da Tijuca e a Pedra Branca. Nesse período já foram retiradas mais de 130 toneladas de resíduos destinados à reciclagem e cercados mais de cinco quilômetros das margens vulneráveis. Esse mês começou o plantio de 40 mil mudas de Mangue Vermelho, espécie nativa da região.

De acordo com o ambientalista Mario Moscatelli, os manguezais desempenham um papel fundamental no combate às mudanças climáticas.

“É um ecossistema que trabalha como filtro da água, e sequestra e acumula uma grande quantidade de carbono. Ou seja, combate o aquecimento global e funciona como uma maternidade e um supermercado da zona costeira. A recuperação de manguezais incrementa a biodiversidade e ajuda na busca pelo equilíbrio. Existe um potencial econômico e ambiental importante para o Rio de Janeiro.”

Tempo Seco

A promessa é de que na próxima etapa sejam implantados coletores conhecidos, nesse segmento, como "Tempo Seco"(CTS). São estruturas que podem aproveitar a rede de drenagem do entorno e destinar o esgoto que está sendo lançado no complexo para a estação de tratamento, evitando que continue chegando às lagoas da região.

“Após a obtenção das licenças ambientais, iniciaremos a instalação dos coletores de tempo seco. Com esse projeto, mais de 15 rios da região serão protegidos e mais de 140 mil pessoas se beneficiarão diretamente”, promete Eduardo Dantas, diretor geral da Iguá no Rio.

Também já deram entrada no Inea nos pedidos de licenciamentos de projetos para a região do Arroio Fundo e o Canal das Taxas, aguardando a autorização para o início dos trabalhos. Em paralelo, estão sendo desenvolvidos ainda estudo dos corpos hídricos para futura dragagem do lodo e sedimento, que permitirá uma maior renovação hídrica de todo o complexo lagunar.

Essas ações fazem parte da contrapartida feita durante o processo de concessão.

“A gente vem trabalhando por um ano para iniciar a revitalização de fato do Complexo Lagunar. Estamos no início da jornada, mas já demos passos concretos e reais, que já trouxeram impactos para a população, e queremos continuar avançando”, comenta Carlos Brandão, Ceo da Iguá, concessionária de água que que atua desde fevereiro nesta região da Zona Oeste e outros pontos do Rio de Janeiro.