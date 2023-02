Oncinha liberta - foto de divulgação Itaipu

Publicado 02/02/2023 13:14 | Atualizado 02/02/2023 13:15

Os filhotes de onça-pintada soltos no Refúgio Biológico de Itaipu nasceram dentro do espaço onde é desenvolvido o programa de reprodução da espécie. As duas oncinhas-pintadas nasceram no próprio Refúgio Biológico Bela Vista. Antes da liberação elas passarão pela atividade conhecida como de enriquecimento ambiental. Trata-se de uma prática preparada pelos monitores do Complexo Turístico Itaipu, para estimular o comportamento instintivo dos animais em ambientes naturais.



As oncinhas ficarão no recinto com a mãe, Nena. De acordo com profissionais do Refúgio Biológicos, os dois filhotes estão saudáveis e crescendo dentro do esperado para a espécie.