Entrega do Prêmio Santa Cruz - foto de divulgação

Publicado 14/12/2023 20:06 | Atualizado 14/12/2023 20:07

Com exceção dos bairros litorâneos da Barra e Recreio, a Zona Oeste compõe uma das regiões mais carentes e impactadas da cidade do Rio de Janeiro. Seu crescimento acelerado resulta em diversos problemas ambientais e sociais. Nesse cenário, quatro iniciativas foram anunciadas como vencedoras do Prêmio Santa Cruz, dentre mais de 50 candidaturas.



Esses projetos receberão um investimento de R$ 20 mil para serem empregados em ações que proporcionem o progresso das comunidades locais através da cultura, educação, saúde, trabalho e renda. Os premiados são: Mineiro Pau, de Santa Cruz - com foco na ancestralidade; Jurema Amor nas Mãos, de Paciência – que atua na inclusão de indivíduos com deficiência e em situação de vulnerabilidade social; As Marianas, de Santa Cruz; e Jovem Tec Aúdio Visual, de Itaguaí.



A premiação é resultado de um projeto de incentivo elaborado em conjunto pela Associação das Empresas do Distrito Industrial de Santa Cruz (AEDIN), e o Instituto Santa Cruz Sustentável.



De acordo com Pablo Ramoz, diretor executivo do Santa Cruz Sustentável, esse edital é uma extensão do Plano Santa Cruz 2030, publicado em 2020.



“É o fruto de um movimento coletivo com liderança da sociedade civil local que estabeleceu 40 objetivos para o desenvolvimento sustentável da região. Os projetos selecionados compartilham o diálogo com essas metas e foram premiados para contribuir com esse progresso rumo a um 2030 menos desigual”, finaliza.