Se já é inegavelmente nosso melhor amigo, imagine para quem também é o delineador nos tortuosos caminhos de uma cidade grande. Esses anjos da guarda, que recebem o nome de cães-guia, nem sempre têm sua função social compreendida. Esses animais são treinados para auxiliar pessoas cegas a realizar suas atividades do dia a dia.

Por incrível que pareça, no momento em que até os pets em geral são cada vez mais aceitos em espaços públicos, muitos ainda não sabem como lidar adequadamente com os usados em auxílio de pessoas cegas. A lei que regulamenta o acesso não é nova. Desde 2005, foi expedida e responsabiliza judicialmente quem barrar ou impedir pessoas acompanhadas de um desses animais de utilizarem serviços. Pode resultar em condenação e indenização por danos materiais e morais.



20 anos da Lei do Cão-Guia

Porem, às vésperas de completar 20 anos, o teor legal ainda não foi totalmente assimilado. São constantes relatos de restrições, preconceito e despreparo para receber e auxiliar no processo de locomoção e circulação em shoppings, restaurantes, supermercados, escolas e outros espaços abertos ao público.

Circulando nesse ambiente, que mesmo com a lei, ainda apresenta resquícios restritivos, ganharam notoriedade o produtor de conteúdo Darley Oliveira e sua cão-guia Clark, que, apesar do nome masculino, é uma cadela.

A Guia que Conquistou o Estrelato

Não à toa, foi batizada com o nome de um astro de Hollywood. Milhares de pessoas acompanham a rotina dela através das mídias sociais. Essa Golden Retriever virou a cadela guia mais famosa do Brasil.

“Ela é minha parceira de aventuras! A jornada ao lado de Clark tem sido uma bênção inestimável”, compartilha Darley Oliveira.



Nas redes sociais, Darley e Clark mostram para milhares de pessoas que assistem aos vídeos como é o entrosamento dos dois e como lidam com as dificuldades do cotidiano. Com o bordão "eu trabalho, tá?", a cachorrinha tira curiosidades das pessoas sobre como o animal compreende a hora de atuar auxiliando em auxílio e quando pode deixar o posto e agir como um cachorro comum.



"Ela não apenas me guia no mundo físico, mas também ilumina meu caminho com amor e lealdade. Espero que nossa história inspire outros a superar adversidades e encontrar alegria nas pequenas coisas da vida”, complementa.



Juntos, eles ultrapassaram barreiras e inspiraram milhares de pessoas através de suas histórias cativantes e do vínculo especial que compartilham.



TikToker

Com uma base de fãs que ultrapassa os 800 mil seguidores nas principais plataformas Clark e Darley conquistaram o coração do público. A dupla popssui mais de 300 mil fãs no TikTok, 242 mil no Instagram e 250 mil no Youtube; além disso, alguns vídeos da dupla já ultrapassaram a marca de 10 milhões de visualizações.



Clark e Darley Oliveira continuam a encantar e inspirar pessoas em todo o Brasil, provando que o vínculo entre um humano e seu cão vai além das palavras, transcende as limitações físicas e enriquece a vida de ambos de maneiras inimagináveis.



Transporte e Acessibilidade

Os principais aplicativos de transporte têm se esforçado com treinamentos e conscientização para alinhar seus serviços às necessidades desses passageiros. Procurada por nós, a Uber informa que possui um manual de acessibilidade para orientar os motoristas parceiros com informações sobre como ter interações positivas e respeitosas com usuários que têm alguma necessidade especial.

"Qualquer denúncia de discriminação resultará na desativação temporária da conta, enquanto a Uber analisa o incidente. Denúncias confirmadas de discriminação relativas à violação de lei relacionada ao transporte de passageiros com deficiência poderão resultar na perda permanente do direito de acesso à plataforma Uber."



A 99 fornece um telefone para comunicados de atitudes consideradas inadequadas (0300 3132 421), mas pede que as pessoas reforcem e procurem a polícia.

“É importante que o passageiro também faça uma denúncia formal para a polícia numa delegacia, pelo telefone 190 ou pela internet. O envio do Boletim de Ocorrência para a 99 ajuda nas investigações internas”, orienta a 99 através de nota a esta coluna.



Para a empresa, os alinhamentos não são realizados apenas para se adequar à lei.





"A 99 disponibiliza o transporte de cão-guia com seus tutores por ser uma atitude cidadã de inclusão e respeito à diversidade e por cumprir a legislação vigente, que prevê que pessoas cegas ou de baixa visão com cão-guia possuem o direito de ingressar e de permanecer com o animal em todos os meios de transporte e em estabelecimentos abertos ao público, de uso público e privados de uso coletivo", encerra a nota.