Medidas mitigadoras para os efeitos das queimadasfoto de divulgação

O Brasil enfrenta dois grandes desafios que se sobrepõe: reduzir as queimadas e recuperar as grandes áreas destruídas. A situação se agrava devido ao período de escassez hídrica, que afeta diretamente a biodiversidade e compromete a agricultura.

Em busca de alternativas que ajudem a mitigar esses problemas, produtores têm explorado soluções inovadoras, como os superabsorventes. Estes compostos, conhecidos por sua incrível capacidade de reter até 400 vezes seu peso em água, garantem umidade no solo mesmo em condições de desidratação severa, oferecendo uma ferramenta promissora para a preservação ambiental e o aumento da eficiência agrícola.



Criados originalmente no início dos anos 60 pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), os polímeros superabsorventes têm sido amplamente utilizados para economizar água e promover o crescimento saudável de mudas. Devido aos impactos cada vez mais agravados no Brasil, essas substâncias ganharam destaque no país, tanto no setor agrícola quanto na recuperação de áreas degradadas.

Expansão dos Superabsorventes

Ao ajudar na retenção de umidade do solo, os superabsorventes oferecem uma resposta eficaz frente às adversidades climáticas que afetam tanto o agronegócio quanto os ecossistemas naturais.

De acordo com um estudo recente da Exactitude Consultancy, o mercado global de polímeros biodegradáveis está projetado para crescer a uma taxa de 14,4% ao ano entre 2020 e 2029, com expectativas de atingir mais de 23,6 bilhões de dólares até o final desse período.

No Brasil, a adoção de tecnologias de irrigação avançadas tem potencializado o uso de superabsorventes em diversos tipos de culturas. Um exemplo é a Hydroplan-EB, que desenvolveu uma metodologia personalizada que leva em consideração fatores como o tipo de solo, clima, localização da plantação e tipo de muda.

“Mais do que a utilização do polímero, a metodologia aplicada em cada variedade é o que gera efetivamente a economia de água”, explica Francisco Carvalho, diretor comercial da empresa.



Benefícios na Agricultura

O uso de polímeros não apenas melhora a retenção de umidade no solo, mas também cria um ambiente mais favorável para as plantas, aumentando a taxa de sucesso no replantio e reduzindo significativamente a mortalidade das mudas.

Entre os produtos destacados uma variação desses superabsorventes que atua como reservatório de água, garantindo que as plantas tenham acesso à umidade necessária mesmo em solos desidratados e em condições de crescimento adversas.





O avanço no uso desse processo é promissor, diante de um cenário de mudanças climáticas cada vez mais intensas e na necessidade de construir um futuro mais resiliente.