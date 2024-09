compromisso com a Sustentabilidade - LeoDresch - foto de divulgação

Publicado 20/09/2024 11:47

Junto com os acordes musicais ecoando de todos os palcos, das presenças e efetivações das marcas patrocinadoras e dos brinquedos dos parques de diversão, existe um movimento cada vez mais efetivo que o Rock in Rio coloca na agenda agenda mundial do entretenimento: a sustentabilidade.

Esse segmento precisa mostrar que, por traz dos holofotes, existe um bastidor responsável que vai além do "Greenwashing" - que é a maquiagem verde, ou seja, dar uma impressão de engajamento apenas com intuito marketeiro.

Exemplo para o Mundo

Provando que o comprometimento é para valer, a Cidade do Rock, no Rio de Janeiro, se destaca, inclusive tendo sediado um evento focado em ESG, destacando o futuro da inovação e da sustentabilidade na indústria do entretenimento. O encontro apresentou um Guia de Diretrizes, elaborado por especialistas e validado pela PUC-Rio. O documento traz estratégias para que grandes eventos possam adotar práticas sustentáveis, alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

“O Guia Diretrizes ESG para Festivais de Música é um convite para toda a indústria de música e entretenimento, Ele visa abrir conversas e compartilhar conhecimento. É fundamental que a toda cadeia produtiva se una para que possamos fazer mudanças mais efetivas e mais rápidas. Juntos e comprometidos, poderemos incentivar desenvolvedores de tecnologia, startups e investidores a trazer soluções que tornem nossos eventos e shows verdadeiramente sustentáveis, sem penalização financeira para os negócios” - justifica Roberta Medina, vice-presidente da Rock World.



O encontro para efetivar o comprometimento das marcas envolvidas aconteceu no espaço Coke Studio.

“Lançar este guia reforça o nosso compromisso corporativo com a agenda ESG e vai além. É um chamado à ação para criarmos um legado sustentável para as próximas gerações. Cultura e entretenimento fazem parte do DNA da Coca-Cola e ficamos honrados em unir nosso propósito à colaboração da iniciativa privada, do poder público, do terceiro setor e da sociedade. Juntos, entregamos hoje um documento sólido que vai nos guiar nesse caminho para festivais cada vez mais sustentáveis e com maior impacto positivo" -justifica Katielle Haffner, diretora de Sustentabilidade e Relações Corporativas da Coca-Cola Brasil e Cone Sul.

Parceira no evento, a Neonergia garante a efetivação do conceito de energia limpa e ao mesmo tempo conscientizar público sobre a importância da descarbonização.

“Não há outro caminho: a descarbonização é imprescindível para a sustentabilidade do nosso planeta,

temos de alcançar emissões zero até 2050 para limitar o aumento da temperatura em até 2 graus

centígrados acima dos níveis pré-industriais. Temos a música como um de nossos vetores de comunicação com a sociedade e por seu enorme poder transformador, especialmente, junto ao público jovem. Música é energia, e energia é ação!", engaja Hugo Nunes, diretor de Negócios Liberalizados da Neoenergia.