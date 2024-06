Festival de Parintins fecha o mês de Junho - foto divulgação Ministério do Turismo

Publicado 13/06/2024 11:11

Fruto genuinamente da Floresta Amazônica, conhecido internacionalmente, o guaraná é uma das grandes estrelas do maior evento cultural da Região Norte do país, o Festival de Parintins que este ano acontece entre os dias 28 e 30 desse mês. Além de ser utilizado em cosméticos, como estimulante e em medicamentos, o fruto ganhou fama no Brasil e no exterior através de seu sabor em refrigerantes. Começou a ser gaseificado em 1921 e seu cultivo até hoje impulsiona o desenvolvimento sustentável na região.



“Criamos projetos destinados a apoiar empreendedoras locais, o ‘Negócio é Meu País’, fortalecendo ainda mais o vínculo das marcas com as diversas e ricas culturas que nosso país oferece. Convidamos nossos consumidores a saberem mais sobre cada um deles", comenta Ted Ketterer, head de Marketing da Coca-Cola Brasil, que produz cinco marcas desse sabor no país, entre elas o icônico Guaraná Jesus e o regional Tuchau.



Parintins: o Show da Floresta

E justamente a fruta amazônica é uma das grandes estrelas que brilham no Festival de Parintins, considerado a maior comemoração folclórica do mundo! A fabricante de bebidas patrocina essa festividade folclórica há 28 anos.

Como a competição é levada muito a sério, os fãs do Boi Garantido (vermelho) e do Boi Caprichoso (azul) costumam boicotar os produtos com as cores da concorrente. Isso fez com que, pela primeira vez no mundo, a lata do refrigerante flexibilizasse sua icônica cor vermelha para produzir uma versão temática em azul e agradar aos torcedores caprichosos que optavam pela concorrente Pepsi.

Hoje, a disputa entre essas duas concorrentes de bebidas é bem diferente no mercado brasileiro. Assim, fica muito mais fácil para a multinacional manter sua presença como patrocinadora master no festival sem precisar mexer com o tabu da cor ou convencer os executivos estrangeiros da força desse evento para conseguirem nova autorização. A solução estratégica encontrada na filial brasileira para manter a imparcialidade atendendo as torcidas das duas agremiações foi manter sua presença através de sua marca de guaraná regional. A empresa realiza a personalização das latas do Tuchau também como uma maneira de incentivar a economia local já que a bebida é fabricada somente com o fruto cultivado na Amazônia e possui forte identificação com os consumidores da Região Norte.



Ações Sociais

E aumentando o vínculo com a comunidade, a companhia não se faz presente somente nos dias dos desfiles. Por meio de sua parceria, artistas e trabalhadores da área de cultura recebem suporte o ano inteiro da patrocinadora para geração de renda em segmentos como turismo, cultura, desenvolvimento econômico e social. É uma forma de garantir a sustentabilidade e a identidade cultural além dos dias de apresentação.

A companhia mantém ainda apoios às famílias produtoras da fruta incluídas no programa "Olhos da Floresta". Este projeto, lançado em 2016, impulsiona a cadeia produtiva do guaraná em 19 municípios, inclusive Parintins. Ao todo, impacta mais de 3 mil pessoas em diversos segmentos do setor. Assim, proporciona a geração de emprego e renda e se expande para o interior do estado, beneficiando pequenos produtores dedicados ao desenvolvimento econômico local e à preservação da floresta.