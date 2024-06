Transporte de animais vivos pode disseminar a gripe aviária - foto Sinergia Animal

Publicado 12/06/2024 16:14 | Atualizado 12/06/2024 16:15

O transporte de animais vivos pode ser um dos disseminadores da gripe aviária. A associação é feita pela organização internacional Sinergia Animal e ocorre no momento em que o governo brasileiro prorrogou o estado de emergência por 180 dias em todo o território nacional. A medida visa prevenir a contaminação de produções comerciais de larga escala. Desde o ano passado, já foram identificadas no país 164 ocorrências do vírus, sendo 161 em aves silvestres e 3 em animais criados para consumo.



O alerta da ONG internacional é feito às vésperas do Dia Internacional Contra a Exportação de Animais Vivos, que ocorre nesta sexta-feira, dia 14. Especialistas de três países — Colorado State University (EUA), Harvard Law School (EUA), University College London (Inglaterra) e City University of Hong Kong (China) — explicaram a conexão entre o transporte e o atual surto de H5N1 em bovinos dos EUA. E esses riscos não estão afastados aqui do Brasil.



“Esse processo frequentemente envolve o confinamento de uma grande quantidade de animais em espaços apertados e mal ventilados, criando as condições ideais para a transmissão de doenças. As práticas atuais da pecuária industrial comprometem o bem-estar dos animais e são um solo fértil para incubar e disseminar doenças”, diz Cristina Diniz, diretora nacional da ONG Sinergia Animal no Brasil.



Transmissão da gripe de Aves para Vacas

Desde março, o surto da variante H5N1 de gripe aviária já foi confirmado em 51 fazendas de leite em 9 estados dos Estados Unidos, registrando ao menos um caso de um funcionário infectado pelo vírus. O início da propagação da doença entre as vacas remonta a um único caso de transmissão de aves selvagens para o gado no ano passado, no Texas. Em um curto período, o vírus viajou longas distâncias, alcançando fazendas nos estados de Idaho, Carolina do Norte e Michigan, demonstrando a capacidade de disseminação do transporte de animais vivos.



De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o vírus H5N1 infectou mais de 800 pessoas entre 2003 e 2024, com uma taxa de mortalidade superior a 50%. E na última semana, a OMS confirmou a primeira morte humana pela variante H5N2 da gripe aviária no México, após surto em granja na fronteira com os Estados Unidos.



“Precisamos urgentemente integrar a saúde animal à saúde humana, se queremos reduzir a disseminação de patógenos perigosos como a gripe aviária. Por ser extremamente desafiador lidar com esses surtos, devemos focar em preveni-los antes que seja tarde”, alerta Diniz.



Riscos para a Pecuária

Um dos agravantes é que os estabelecimentos de pecuária industrial tendem a ser especializados — cada local foca em um estágio específico da produção, como reprodução ou engorda, antes de enviar os animais para a etapa seguinte. Essa especialização exige uma ampla movimentação de milhões de animais, aumentando o risco de disseminação de doenças.



Em um estudo conduzido pelo USDA, pesquisadores descobriram que 12% dos frangos abatidos em fazendas eram portadores de bactérias Campylobacter, uma fonte comum de doenças ligadas à alimentação. Surpreendentemente, após o transporte, esse número disparou para 56%.



Vários relatórios indicam que o transporte impõe um grande impacto físico nos animais. O sistema imunológico de bovinos frequentemente acaba comprometido, tornando-os mais suscetíveis à Doença Respiratória Bovina (DRB), conhecida popularmente como "febre do transporte". Já os porcos são um caso especialmente preocupante, pois podem ser infectados simultaneamente por diversos tipos de gripe — o que permite que diferentes cepas troquem material genético e criem novos vírus.