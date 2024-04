Vale do Café no Rio de Janeiro: história e degustação - foto de divulgação

Publicado 13/04/2024 14:21 | Atualizado 13/04/2024 15:16

Uma das bebidas mais consumidas do mundo chega a ter uma data só e com forte presença por aqui. Não é para menos: cerca de 30% das pessoas que tomam uma xícara pelo mundo estão consumindo o grão brasileiro já que o país é o maior produtor internacional. As estimativas pessimistas foram muitas para 2014: presenças de pragas - como a ferrugem, entrada do El fNiño e efeitos meteorológicos mais intensos por conta das mudanças climáticas estavam entre os prognósticos negativos. No entanto, o Brasil, maior produtor mundial, deu a volta por cima e não faltam motivos para comemorar esse 14 de Abril.

O IBGE acaba de elevar a estimativa. Prevê um aumento de 5,6%, na safra com previsão de serem enchidas 60,2 milhões de sacas de 60 kg cada uma. A produtividade média da colheita, que está começando a ser feita agora já deverá registrar o aumento de 4,2% em comparação com o ciclo de 2023. Minas Gerais mantém-se como o estado de maior cultivo, devendo responder por 50% da colheita nacional na safra 2023/24, seguido por Espírito Santo, São Paulo, Bahia, Rondônia e Paraná.



Vale do Café

O Rio de Janeiro é um dos que mais se beneficia do turismo em torno do chamado Vale do Café, com a preservação de pelo menos 30 ricas fazendas remanescentes da chamada época de ouro espalhadas por 15 municípios da região. No passado, essa área foi responsável por até 75% do café consumido no mundo.

"Estamos com algumas vivências no interior do estado do Rio, em fazendas centenárias de café, mostrando desde o cultivo, a preparação dos grãos, a torra até a degustação. Essas experiências sustentáveis já têm atraído um público internacional que fica encantado e estão gerando uma fonte de renda para a população local, como é o caso de Santa Maria Madalena e o Vale do Café', afirma Guilherme Abreu - presidente da Federação dos Convention Bureau do estado.

Mas como não se vive só de passado, embora não figure mais entre os 5 maiores estados em volume plantado, o Rio ainda produz o grão em propriedades históricas em plena atividade agrícola.

Cultivo no Brasil

A origem do café é incerta. A mais famosa versão conta que um pastor etíope chamado Kaldi teria notado que suas cabras tinham um comportamento mais agitado após consumir o fruto vermelho de uma planta específica. Daí a passar para a dieta humana, foi num gole.

É inegável a sua importância e influências histórica e econômica. O cultivo começou em torno de 1730, quando foram contrabandeadas as primeiras mudas da Guiana Francesa. De acordo com o professor de História do Colégio Marista Santa Maria, Edson Liberato, as plantações começaram no Pará e logo se disseminaram para o Nordeste e Sudeste do Brasil.

"Durante o século XIX esse foi o carro-chefe das exportações, declinando apenas no século XX", afirma.

A data 14 de abril como o dia mundial foi criada em 2015 pela Organização Internacional do Café. Atualmente, esse produto é a segunda maior commodity no mercado financeiro mundial, perdendo apenas para o petróleo, também com forte extração no Brasil, inclusive no Rio de Janeiro.