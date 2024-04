Degradação do Solo - foto de divulgação Embrapa

Publicado 14/04/2024 13:52 | Atualizado 14/04/2024 14:09

Os impactos das mudanças climáticas, práticas agrícolas danosas, queimadas e desmatamentos são vulnerabilidades a serem discutidas e refletidas no Dia Nacional de Conservação do Solo. A data foi instituída em 1989 em homenagem ao americano Hugh Hammond Bennett, considerado o pai da conservação nos Estados Unidos, além de uma referência para muitos outros países.



De acordo com o relatório da FAO (Food and Agriculture Organization), com participação de pesquisadores da Embrapa Solos, com sede no Rio de Janeiro, 33% desses ambientes do mundo estão degradados por erosão, salinização, compactação, acidificação e contaminação. Ainda são registradas práticas agressivas, como: deposição, disposição, descarga, infiltração, acumulação, injeção ou enterramento de substâncias e produtos poluentes nos solos e subsolos. Essas incidências precisam ser eliminadas urgentemente.

Pesquisadores no Jardim Botânico

Para marcar a data, a Embrapa Solos promove na sede do Jardim Botânico um seminário para discutir a relação das pastagens com os solos reunindo cientistas e especialistas.

"O dia 15 de abril nos lembra a importância do solo frente aos desafios de ampliarmos o uso e manejo conservacionista desse recurso, fundamental para atingirmos a sustentabilidade da agricultura brasileira. Este evento marca o início do ciclo de seminários técnicos que a Embrapa Solos promoverá em 2024", define Ana Paula Turetta, chefe adjunta de Pesquisa e Desenvolvimento.



Mudanças Climática

Essas alterações ambientais e meteorológicas também afetam direta e indiretamente na degradação do solo, cuja qualidade é impactada por fatores como ondas de calor, secas, inundações, geadas, salinizações, desertificações, entre outras. A ação humana resulta em impactantes como: chuvas ácidas, desertificações e poluição dos lençóis freáticos. São variantes que influenciam diretamente no empobrecimento do ambiente. No caso específico do Brasil, ainda é alta a incidência de erosão, esgotamento de nutrientes, perda de fertilidade e contaminação.



Impactos da Agropecuária

Apesar da primeira política oficial de conservação dos solos no Brasil ter sido implantada em 1949, ainda são constatados casos de condutas inadequadas, como o desmatamentos para plantações e pastos, assim como práticas de manejo inconsequentes. Muitos cultivos ainda estão longe de alcançar um equilíbrio sustentável, retirando nutrientes da terra sem a devida reposição ou desrespeitando o tempo natural de regeneração do ambiente.



Isso sem falar nas queimadas intencionais para a destruição da vegetação original, prática que reduz drasticamente a qualidade do solo. Num círculo vicioso, para suprir esse empobrecimento provocado é preciso aumentar a quantidade de fertilizantes químicos, gerando mais poluição do solo e lençóis freáticos. Isso sem falar nos impactos dos agrotóxicos!