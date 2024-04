Conteúdos ambientais marcam o Dia Mundial da Terra - Foto de divulgação NatGeo

Conteúdos ambientais marcam o Dia Mundial da TerraFoto de divulgação NatGeo

Publicado 19/04/2024 17:06 | Atualizado 19/04/2024 17:13

Canais de TV, streaming e mídias sociais se engajam e transformam o Dia Mundial da Terra em um mês inteiro de exibição de conteúdos informativos temáticos e de combate às Fake News que atrapalham uma maior conscientização ambiental. Entre os destaques estão a plataforma Disney+ e o Canal National Geographic que foram unificados em uma só empresa.



O Consórcio de mídia lança uma campanha global que mergulha fundo no seu próprio DNA. Por mais de um século, a Disney tem criado histórias que enaltecem as maravilhas do mundo. E, durante mais de 136 anos, a National Geographic tem inspirado gerações a estabelecerem uma conexão mais profunda com a Terra.



Em 2024, a The Walt Disney Company fornecerá, por meio do DCF, doações de mais de US$ 1 milhão para instituições que apoiam esforços globais para proteger, restaurar e celebrar a vida. Além disso, durante o mês de abril, em todas as redes sociais da National Geographic e em seu website, haverá conteúdos exclusivos que convidam o público a explorar e ampliar o conhecimento sobre o planeta, vivenciando suas maravilhas e compreendendo a importância de preservar a Terra.



Na América Latina, uma coleção especial de séries documentais e filmes que celebram o planeta entra no catálogo do streaming Disney+. Em destaque estão as séries "Tigres" e “Criação de Tigres” que estreiam no dia 22 de abril exclusivamente na plataforma. Além de mostrar como vivem e agem as espécies de diversas regiões, as novas produções revelam alguns dos ecossistemas mais impressionantes do planeta.



Segredos dos Polvos:

Um mergulho nas profundezas do oceano na grande barreira de Corais da Austrália e nas águas da ilha de Sulawesi, na Indonésia, para conhecer a riqueza das espécies escondidas. A narrativa mostra a capacidade desses moluscos de usar ferramentas, pensar criativamente, comunicar-se entre si e até sonhar. O público conhecerá pesquisadores que observam e analisam o comportamento dessas espécies há décadas.



Majestade:

Em "Rainhas do Reino Animal", as imagens levam os espectadores a explorarem as montanhas da Etiópia ao Golfo da Califórnia, ressaltando a extraordinária diversidade natural da Terra. Já no episódio sobre os elefantes da savana africana, é revelado que esses mamíferos conseguem ouvir com as patas, detectando os ruídos de outros animais a até 10 quilômetros de distância.



Lupa:

"Uma Verdadeira Vida de Inseto" desbravou locais diversos como a selva da Costa Rica, uma fazenda na Grã-Bretanha e a Savana Africana. Com equipamentos de última geração, grandes talentos por trás das câmeras e um verdadeiro dream team de especialistas, as produções apresentam as espécies com uma proximidade sem precedentes.

O conteúdo final ficou surpreendente devido ao tamanho que os pequenos animais ganharam no foco apresentado na edição, exigindo um trabalho de filmagem em escala milimétrica, com nível de proximidade que mostra detalhes nunca vistos das espécies.