ONG recebe patrocínio global para ações ambientais nos oceanos - foto de divulgação WWF

ONG recebe patrocínio global para ações ambientais nos oceanosfoto de divulgação WWF

Publicado 15/06/2024 12:44 | Atualizado 15/06/2024 12:47

Entre as mais atuantes defensoras ambientais do planeta, a WWF recebe um apoio significativo de uma das maiores redes hoteleiras do mundo, com 580 unidades espalhadas globalmente. O acordo visa não apenas promover a conscientização entre hóspedes e colaboradores, mais vai gerar recursos para ações de proteção e restauração ambientais. O foco da parceria será nos oceanos, o maior sumidouro de carbono do mundo e a principal fonte de equilíbrio planetário, que regula o clima e protege os habitats e a vida selvagem.

“A WWF visa restaurar a saúde dos oceanos para o benefício das pessoas e da natureza. Os oceanos são um recurso essencial de biodiversidade que deve ser protegido. Estamos empenhados em parcerias estratégicas e inovadoras com as maiores empresas internacionais e nacionais do mundo para ajudá-las a reduzir a sua pegada ecológica de forma concreta e a dar uma contribuição positiva para o meio ambiente”, ressalta Yann Laurans, diretor de Conservação da WWF França.

O acordo, válido até 2027, foi assinado na filial francesa da ONG e proporcionará recursos financeiros para diversos projetos focados em três das ações prioritárias das Nações Unidas relacionadas aos oceanos: reduzir a poluição marinha e a acidificação dos oceanos - especialmente a partir de atividades terrestres; combater a pesca excessiva e promover modelos de captura sustentáveis; e aumentar o conhecimento científico e a pesquisa para a saúde dos oceanos.



“A Hoje estamos iniciando uma nova ambição ousada, defendendo uma causa de sustentabilidade a nível global”, revela Karelle Lamouche, diretora comercial da Novatel que possui a rede Arcor entre suas marcas mundiais.

Como parte da parceria, técnicos do WWF estão realizando visitas abrangentes aos hotéis do grupo para compreender as operações e práticas nas propriedades, assim como avaliar dados de novas aquisição e fazer recomendações ambientais.