Bloco - Armando Paiva

BlocoArmando Paiva

Publicado 05/02/2025 23:42

Quase 5 mil toneladas! Esse foi o saldo ambiental das festas de Carnaval de 2024 somando as capitais Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo, de acordo com dados das prefeituras locais. Só em Belo Horizonte, 5,5 milhões de foliões geraram 700 toneladas de resíduos recolhidos evidenciando o impacto desse grande evento na limpeza urbana.

"Os dias de folia sempre trazem problemas relacionados à sujeira nas cidades, mares e rios", ressalta Eduardo Azevedo, COO da Minha Coleta, empresa especializada em gestão de resíduos.

Rio de Janeiro

No caso da Cidade Maravilhosa, terra carnavalesca, a folia não acontece apenas nos dias oficiais, mas a largada foi dada desde a virada do ano, com centenas de blocos de todos os tamanhos arrastando multidões. Somente nos primeiro final de semana de fevereiro deste ano deixaram um rastro de 28 toneladas por onde passaram. Desta forma deve superar o mesmo período do ano passado quando foram removidas 193 toneladas nos três fins de semana pré-carnaval antes do Carnaval.

O efetivo total da Companhia Municipal de Limpeza, a Comlurb, é de 7.500 garis escalados e 73 agentes de limpeza. Estão disponibilizados 10 mil contêineres de 240 litros e mil de 1200 litros nas áreas de concentração dos blocos.

Lixo Zero

Diante da multidão, a equipe de fiscais do Lixo Zero não dá vazão apesar da multa pesada entre R$ 282,38 a R$ 773,65. No primeiro final de semana de ensaios técnicos das Escolas de Samba foram aplicadas apenas 13 autuações por descarte irregular e 21 por urinar em via pública nas imediações do Sambódromo carioca.

Por trás da energia contagiante, há um desafio crescente: equilibrar a diversão com o cuidado ao meio ambiente. E a solução para essa equação exige esforço conjunto — de foliões, governos e empresas.

Impacto Ambiental

O Carnaval é mais do que festa, é um marco cultural que movimenta a economia e as emoções do país. Mas sua grandiosidade traz um preço: áreas urbanas e ambientais tomadas por resíduos, muitos dos quais poderiam ser reciclados ou descartados de forma correta.



“Usar latas em vez de plástico, descartar corretamente e até optar por purpurina biodegradável já faz diferença. Faltam campanhas que eduquem os foliões de forma clara e acessível, mostrando que pequenas ações individuais podem ter um impacto gigante" pontua Eduardo Azevedo



Carnaval sustentável: Uma responsabilidade de todos

Apesar das ações individuais serem importantes é preciso o comprometimento também do poder público, dos produtores dos eventos e das empresas envolvidas.

"Se governos e empresas não tomarem medidas concretas, continuaremos enfrentando os mesmos problemas todos os anos", explica e especialista