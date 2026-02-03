Plataformas de petróleo e aumento de embarcações vai exigir maiores investimentos na Marinha - Foto: Marinha do Brasil

Publicado 03/02/2026 19:49 | Atualizado 03/02/2026 22:18

Esse ano será decisivo para o redesenho do mapa de exploração de petróleo com a liberação das atividades à Margem Equatorial brasileira. As potencialidades deixam o mercado em polvorosa. Investidores nacionais e estrangeiros encontram-se entre a cruz e a espada. Ao mesmo tempo em querem demarcar seus territórios nesse novo tabuleiro petrolífero, temem a instabilidade jurídica, alternância política, pressão de ambientalistas e a pesada carga tributária.

A tensão aumentou ainda mais com a turbulenta intervenção dos Estados Unidos na vizinha Venezuela. Apesar da crise naquele país com drástica redução da produção nos últimos dez anos, mantém-se em 2026 como líder no ranking de reservas comprovadas, à frente da Arábia Saudita e Canadá.

Riscos Inerentes

O Brasil é reconhecido internacionalmente como uma das maiores referências em exploração em águas profundas. Mas toda essa expertise não elimina os riscos inerentes a esse tipo de extração.

A primeira perfuração exploratória da Petrobrás começou em Outubro do ano passado no território marítimo do Amapá em meio a de uma tensa quebra-de-braço entre os interesses econômicos e ambientais. As atividades na região amazônica começaram de forma tímida e envergonhada diante de um grande contrassenso.

No âmbito internacional, o Brasil defende veementemente medidas severas na área ambiental e a aceleração da substituição da energia fóssil por combustíveis alternativos e menos impactantes.

O cenário ficou ainda mais constrangedor porque o Brasil tinha convencido as Nações Unidas em realizar pela primeira vez uma edição da Conferência sobre Mudanças Climáticas, em Região amazônica, a COP30 em Belém, marcada para acontecer no mês seguinte à autorização exploratória concedida a estatal brasileira.

Quebra de Braço

Não restava a menor dúvida de que a pressão estrangeira, a presença de um forte Lobby e diante dos interesses políticos e econômicos, iriam sufocar os argumentos em torno dos riscos e da necessidade de preservação.

De um lado as propagadas potencialidades ventiladas aos quatro cantos pela Petrobrás, chancelada pelo Ministério de Minas e Energia e aplaudida pela área econômica do governo, além da pressão mercadológica nacional e estrangeira.

Puxando o outro lado da corda dessa cabo de guerra, ativistas e a ala social do governo heroicamente lutaram em posição desfavorável diante do notório apoio político da atual gestão. Mesmo assim, não faltaram pronunciamentos divergentes expedidos por especialistas do Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, ICMBio, Funai, entre outros. O próprio Ibama, com posicionamento técnico contrário, cedeu e expediu autorização para prosseguimento das pesquisas de campo e a liberação da primeira licença exploratória.

Mas o quadro poderia ter sido ainda mais desfavorável se não fosse o prestígio, empenho e conhecimento de causa da ministra Marina Silva cujo a cargo ficou por um triz diante de embates até com o presidente Lula da Silva. Apesar de ter sido voto vencido, sua luta não foi totalmente em vão, conseguindo inserir na proposta econômica, um plano de prevenção a acidentes mais rigoroso, assim como a garantia de medidas compensatórias e mitigadoras diante dos inerentes impactos e riscos da atividade petrolífera.

Esperança do Governo



A Margem Equatorial surge, no discurso oficial, como um novo capítulo para o desenvolvimento brasileiro. Além da proposta ter todo o potencial para ajudar a alavancar as intenções de reeleição de Lula da Silva. Caso vença o próximo pleito, sua próxima gestão já deve usufruir dos primeiros dividendos econômicos da exploração.

O trunfo para convencimento de parte da população é a expectativa de crescimento econômico, do aumento da geração de empregos além da garantia de retorno do Brasil a segurança energética. No entanto, esse horizonte otimista convive com uma pergunta incômoda: até que ponto o país está disposto a tensionar seus compromissos ambientais em nome dessa expansão?

A exploração de petróleo em águas profundas na Região Amazônica é apresentada como uma necessidade estratégica diante da possibilidade de voltarmos a ter que importar petróleo na década de 2030, em razão do declínio natural por esgotamento dos campos atualmente em operação. Para a Petrobras, a busca por novas fronteiras exploratórias garante não apenas a autossuficiência energética em médio prazo ,mas também é um forte instrumento para garantia da soberania.



Novas Licenças



Ao todo, estão previstas perfurações de outros 15 poços, com investimentos estimados em mais de US$ 2,5 bilhões nos próximos cinco anos. Projeções da Confederação Nacional da Indústria indicam que pode elevar o Produto Interno Bruto do Amapá em até 61,2%, além de gerar cerca de 54 mil postos de trabalho entre diretos e indiretos.

Em paralelo, uma parceria entre o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e a Petrobras promete investimentos de R$ 634,1 milhões para formação de mão de obra e fortalecimento de cadeias produtivas locais.



O discurso oficial ressalta que o crescimento ocorrerá de forma “responsável e sustentável”. Ainda assim, especialistas alertam que o aumento das atividades offshore amplia exponencialmente os riscos ambientais, especialmente em uma região marcada por elevada biodiversidade, sensibilidade ecológica e pela proximidade com áreas de influência da foz do Rio Amazonas.



O aumento do número de plataformas, embarcações de apoio e fluxo de pessoal embarcado impõe novas exigências à autoridade Marítima, demandando maior fiscalização, salvaguarda da vida humana no mar, proteção de infraestruturas críticas e maior rigor na vigilância em casos de ultrapassagem das fronteiras costeiras por embarcações invasoras. Além da intervenção do Estados Unidos na Venezuela, os conflitos recentes no Oriente Médio e na Europa, aumentam a tensão internacional.

Junto com o novo cenário econômico vem o aumento de ameaças internacionais e a necessidade de redesenhar a defesa desse espaço aquático brasileiro que precisa ser elevado ao nível de prioridade estratégica, sobretudo diante do interesse de potências externas nas reservas energéticas da região.

Para isso, o panorama estratégico da Marinha do Brasil vai precisar sofrer uma profunda remodelação e formato logístico, com necessidade de deslocamento de contingente humano de outras regiões, assim como de embarcações e equipamentos de segurança e defesa para reforçar o 3º e o 4º Distritos Navais, responsáveis por tomar conta da extensa área norte da chamada Amazônia Azul.

No cruzamento entre crise climática, transição energética e disputas geopolíticas, a aposta no petróleo da Margem Equatorial expõe uma contradição central do Brasil contemporâneo: enquanto o discurso ambiental ganha força nos fóruns internacionais, internamente o país segue disposto a ampliar sua dependência de combustíveis fósseis. Resta saber se, mais uma vez, o preço será pago pelos ecossistemas e pelas populações que vivem e dependem deles.

* Luiz André Ferreira é professor universitário, jornalista, apresentador e podcaster

Mestre em Projetos Socioambientais, em Bens Culturais e Designer Educacional

