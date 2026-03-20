Sabão em ritmo de samba - foto divulgação

Sabão em ritmo de sambafoto divulgação

Publicado 20/03/2026 11:23

Para marcar o Dia Mundial da Água, nada melhor do que um exemplo bem perto de nós, que mal percebemos a sua realização, mas que vem chamando a atenção do mundo. Nem só de samba e das cores verde e rosa vive a comunidade da Mangueira. Um dos grandes desafios globais de 2026 e que prossegue pelos próximos anos é com relação a oferta, qualidade e tratamento dos resíduos da água.

Imortalizada na música pelas lendárias letras de Cartola, Mestre Cachaça e tantos outros poetas populares, essa comunidade carioca também se destaca como exemplo para construção de um mundo mais sustentável. A conscientização e engajamento da comunidade são fundamentais para que o Morro carioca vire exemplo internacional



A tecnologia social do projeto Omìayê, do Instituto Singular Ideias Inovadoras, já evitou a poluição de até 156 milhões de litros de água e tratou mais de 225 milhões de litros, a partir de soluções de biorremediação, com sabões, pastilhas e detergentes que integram conhecimento científico e a força de trabalho feminina local para a transformação do meio ambiente.

Mangueira no Ritmo da Sustentabilidade

Em um cenário global marcado pela escassez de recursos hídricos e pelos impactos das mudanças climáticas, iniciativas enraizadas nos territórios demonstram que a transformação também se constrói a partir do cotidiano. Na Mangueira, o enfrentamento de desafios históricos relacionados ao saneamento básico tem gerado resultados mensuráveis, com impacto direto na qualidade da água e na saúde ambiental.



A Omìayê atua no reaproveitamento de óleo de cozinha usado e no tratamento de efluentes com o uso de microrganismos. O projeto transforma resíduos que seriam descartados de forma inadequada em Um único litro de óleo pode contaminar milhares de litros de água, mas, na Mangueira, esse resíduo torna-se o combustível de uma economia circular.



"Na Mangueira, três milhões de litros de esgoto são despejados diariamente sem qualquer tratamento, e o óleo de cozinha descartado nas pias agrava esse cenário de forma silenciosa. Tendo isso em vista, desenvolvemos uma tecnologia social que transforma o próprio resíduo em instrumento de tratamento da água, por meio de bioprodutos que carregam microrganismos capazes de realizar a biorremediação dos efluentes. Os 156 milhões de litros de água preservados até aqui demonstram que soluções construídas dentro das comunidades, com base científica e protagonismo das pessoas que vivem o problema, podem gerar resultados concretos diante de desafios que historicamente foram negligenciados pelo poder público."

Gabriel Pizoeiro - Diretor do Instituto Singular.

Ecofábrica na Comunidade

Ao coletar mais de 6.250 litros de óleo usado, o projeto evitou a poluição de aproximadamente 156 milhões de litros de água, volume que equivale a 62 piscinas olímpicas. O material coletado é processado em uma ecofábrica local, operada por mulheres da comunidade, que, ao transformar o poluente em produtos de limpeza ecológicos, evita que esse impacto se multiplique, protegendo redes de esgoto, rios e o abastecimento urbano.



Um dos processos centrais da iniciativa é a produção de sabão ecológico a partir do óleo de cozinha reutilizado. Esse sabão evita que o resíduo seja descartado na rede de esgoto e contribui para a limpeza, ao atuar na remoção de impurezas sem gerar carga poluente adicional. Produzido pelas próprias moradoras da comunidade, o sabão é distribuído gratuitamente para famílias da Mangueira, ampliando o acesso a produtos de higiene e fortalecendo práticas sustentáveis no dia a dia. Ao mesmo tempo em que limpa e reduz o impacto ambiental, a ecofábrica local gera emprego e renda para mães e moradoras da comunidade.



"Quando a gente fala que transforma óleo usado em sabão, as pessoas acham simples. Mas o que acontece aqui dentro é maior do que isso. A gente cuida da água que corre debaixo das nossas casas, gera renda para as nossas famílias e mostra que mulher de favela produz ciência. Cada barra de sabão que sai daqui carrega um pedaço da Mangueira e prova que a solução pode vir de quem conhece o problema de perto."

Daniele Chaves de Oliveira - Funcionária da Ecofábrica Omìayê.



Desenvolvimento Sustentável Verde e Rosa

Outro eixo central é o uso de microrganismos no tratamento de esgoto doméstico, uma solução desenvolvida em parceria com a Universidade Federal Fluminense (UFF), de baixo custo, fácil replicação e que contribui para a redução de odores. Essa abordagem evidencia o potencial das tecnologias de biorremediação como aliadas na ampliação do acesso ao saneamento, especialmente em áreas urbanas densas e historicamente negligenciadas.



Alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a iniciativa dialoga diretamente com o ODS 6, ao promover água limpa e saneamento; com o ODS 3, ao impactar a saúde da população; com o ODS 11, ao fortalecer comunidades sustentáveis; e com o ODS 13, ao contribuir para ações de enfrentamento às mudanças climáticas.



Mais do que uma solução técnica, a experiência da Mangueira revela como o fortalecimento das comunidades, aliado à inovação social, pode gerar respostas concretas para desafios globais. Ao integrar ciência, educação ambiental e participação coletiva, o projeto mostra que a sustentabilidade não é apenas uma meta internacional, mas um processo que se constrói a partir de iniciativas locais, com impacto real e transformador.



No contexto do Dia Mundial da Água, a Omìayê reafirma que proteger os recursos hídricos passa por reconhecer, apoiar e ampliar soluções que nascem nos territórios. Um exemplo que emerge da Mangueira, mas que aponta caminhos possíveis para cidades em todo o mundo. A iniciativa comunitária demonstra como soluções locais podem contribuir de forma efetiva para o enfrentamento de desafios globais.

* Luiz André Ferreira é professor universitário, jornalista, apresentador e podcaster.