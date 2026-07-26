Colocar discurso em prática - Foto: divulgação

Colocar discurso em práticaFoto: divulgação

Publicado 26/07/2026 10:37

O Rio de Janeiro recebe esta semana mais uma edição do Green Soul, encontro dedicado à regeneração ambiental, social e econômica. Em 2026, o evento ganha um simbolismo ainda maior ao ocupar a Casa Savana, na região da Pequena África, território cuja história reúne resistência, memória e importantes contribuições para a formação cultural brasileira.

Mais do que sediar um encontro sobre sustentabilidade, a escolha dessa região tem um significado especial. Reforça a importância de reconhecer que muitos dos caminhos para enfrentar a crise climática já existem em práticas preservadas por povos e comunidades tradicionais, frequentemente invisibilizadas pelas políticas públicas e pelos modelos convencionais de desenvolvimento.

Emergência Climática

No entanto, a transição para um modelo verdadeiramente regenerativo exige que as reflexões ultrapassem os limites dos auditórios. A emergência climática não demanda apenas de discursos. Precisa de mais capacidade de transformar as ideias em ações permanentes, capazes de produzir benefícios ambientais, econômicos e sociais para as atuais e futuras gerações.

O risco é que expressões como regeneração, economia verde e ESG sejam incorporadas ao discurso institucional sem produzir impactos proporcionais na realidade.

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