Colocar discurso em práticaFoto: divulgação
O Rio de Janeiro recebe esta semana mais uma edição do Green Soul, encontro dedicado à regeneração ambiental, social e econômica. Em 2026, o evento ganha um simbolismo ainda maior ao ocupar a Casa Savana, na região da Pequena África, território cuja história reúne resistência, memória e importantes contribuições para a formação cultural brasileira.
Mais do que sediar um encontro sobre sustentabilidade, a escolha dessa região tem um significado especial. Reforça a importância de reconhecer que muitos dos caminhos para enfrentar a crise climática já existem em práticas preservadas por povos e comunidades tradicionais, frequentemente invisibilizadas pelas políticas públicas e pelos modelos convencionais de desenvolvimento.
Emergência Climática
No entanto, a transição para um modelo verdadeiramente regenerativo exige que as reflexões ultrapassem os limites dos auditórios. A emergência climática não demanda apenas de discursos. Precisa de mais capacidade de transformar as ideias em ações permanentes, capazes de produzir benefícios ambientais, econômicos e sociais para as atuais e futuras gerações.
O risco é que expressões como regeneração, economia verde e ESG sejam incorporadas ao discurso institucional sem produzir impactos proporcionais na realidade.
Livre Acesso
Com entrada gratuita, a programação promove painéis, rodas de conversa e experiências culturais. Lideranças indígenas, quilombolas, pesquisadores, empreendedores, representantes do setor público, organizações de impacto e artistas compartilham experiências sobre economia verde, financiamento climático, afroempreendedorismo, desenvolvimento territorial e tecnologias sociais.
A proposta do Green Soul vai além da preservação dos ecossistemas. A regeneração defendida pelo evento envolve também a revisão das formas de produzir, consumir, ocupar os territórios e estabelecer relações mais equilibradas entre sociedade, economia e natureza.
Em comum, as discussões procuram demonstrar que enfrentar a emergência climática depende não apenas de avanços tecnológicos, mas também da capacidade de incorporar conhecimentos acumulados ao longo de séculos por populações tradicionais.
* Luiz André Ferreira é podcaster, curador, jornalista, apresentador e professor universitário Mestre em Projetos Socioambientais, em Bens Culturais e Designer Educacional
Contatos:
e-mail: pautasresponsaveis@gmail.com
Twitter: https://twitter.com/ColunaLuiz
Instagram: https://www.instagram.com/luiz_andre_ferreira/
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/luiz-andr%C3%A9-ferreira-1-perfil-lotado-
A proposta do Green Soul vai além da preservação dos ecossistemas. A regeneração defendida pelo evento envolve também a revisão das formas de produzir, consumir, ocupar os territórios e estabelecer relações mais equilibradas entre sociedade, economia e natureza.
Em comum, as discussões procuram demonstrar que enfrentar a emergência climática depende não apenas de avanços tecnológicos, mas também da capacidade de incorporar conhecimentos acumulados ao longo de séculos por populações tradicionais.
* Luiz André Ferreira é podcaster, curador, jornalista, apresentador e professor universitário Mestre em Projetos Socioambientais, em Bens Culturais e Designer Educacional
Contatos:
e-mail: pautasresponsaveis@gmail.com
Twitter: https://twitter.com/ColunaLuiz
Instagram: https://www.instagram.com/luiz_andre_ferreira/
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/luiz-andr%C3%A9-ferreira-1-perfil-lotado-
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.