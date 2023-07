Ambiente utiliza o verde em porcelanato inspirado em mármore exótico - Divulgação

Ambiente utiliza o verde em porcelanato inspirado em mármore exóticoDivulgação

Publicado 04/07/2023 17:10

Você sabia que a influência das cores é uma das sete variáveis da Neuroarquitetura, estudo da neurociência aplicado às áreas de arquitetura e design? Isso explica como os diferentes tons da escala cromática exercem tanto fascínio e mudanças em nossos sentimentos e percepções. O verde, por exemplo, está associado à natureza e ao frescor e, por isso, pode gerar sensações agradáveis de bem-estar, liberdade e vitalidade nas pessoas. Para quem pensa em repaginar a casa utilizando esta cor, a Roca Cerámica oferece diversos revestimentos com a tonalidade. "Investimos em uma paleta com diferentes nuances de verde. Além disso, o viés natural continua em alta na decoração, portanto os tons de verde, azul e terrosos permanecem com força nos principais projetos de arquitetura", afirma Christie Schulka, Marketing Manager da empresa.

Descontos de até 50% para decorar

O CasaShopping está com temporada de liquidação com descontos que chegam a 50%. Entre os itens estão móveis, revestimentos, acessórios, objetos decorativos, eletrodomésticos e utensílios de cozinha. Há opções para diferentes gostos e bolsos. A ação vai até o dia 31 de julho.