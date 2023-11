Pesquisa indica que, de cada cinco trabalhadores na capital, três exercem a atividade fora do escritório algum dia da semana - Freepik

Pesquisa indica que, de cada cinco trabalhadores na capital, três exercem a atividade fora do escritório algum dia da semanaFreepik

Publicado 15/11/2023 09:15

O esquema de trabalho híbrido, modelo adotado na pandemia, chegou para ficar e no Rio essa tendência está em alta. Para se ter ideia, 62% dos trabalhadores da capital exercem as suas atividades pelo menos um dia da semana em casa. É o que aponta levantamento das plataformas QuintoAndar e Imovelweb. Os cariocas também têm mais privilégio na hora de escolher o dia para o home office, com 48%, quando comparado com São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte e Porto Alegre. Na capital paulista, por exemplo, apenas 35% podem optar pela casa ou escritório.

No recorte do Rio, a pesquisa indica que, ao todo, 36% trabalham parte da semana em casa e parte no escritório. Já 26% atuam em regime totalmente remoto. Isso significa que, de cada cinco trabalhadores na capital, três exercem a atividade fora do escritório. Além disso, a sexta-feira é o dia em que as pessoas mais trabalham de casa no Rio, com 37%. Já trabalhar no escritório na sexta é realidade para 48%.

Thiago Reis, gerente de Dados do Grupo QuintoAndar, lembra que apesar de as pessoas estarem voltando aos poucos aos escritórios, a casa continua mostrando a sua importância. “Antes da crise sanitária, apenas 7% faziam home office de modo exclusivo e só 15% atuavam de forma híbrida no Rio”, observa Reis.