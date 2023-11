Banquetas em quatro versões para decorar a casa serão uma das atrações do Distrito de Design Ipanema - Divulgação Novo Ambiente

Banquetas em quatro versões para decorar a casa serão uma das atrações do Distrito de Design IpanemaDivulgação Novo Ambiente

Publicado 06/11/2023 19:04

Quem pensa em repaginar os ambientes da casa tem agora mais uma opção para pesquisar móveis e outros objetos para transformar o lar. Isso porque a partir desta terça-feira, dia 7, o público poderá conferir o Distrito de Design Ipanema, iniciativa de 27 lojistas de arquitetura, decoração e design de interiores que tem como objetivo mapear os endereços de décor do icônico bairro carioca. O modelo foi inspirado nos moldes do Miami Design District.

Além de atrair os interessados pelo tema, a ideia é mostrar aos cariocas que é possível montar uma casa inteira sem sair de Ipanema, já que a pessoa encontrará de louças e metais até móveis de design assinado, entre outros itens. As 27 lojas estarão identificadas com placas e o público terá acesso ainda a um mapa sinalizando os endereços, em versão impressa, para ajudar a explorar todas as opções da região.