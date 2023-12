Valor médio do metro quadrado no Leblon, em novembro, fechou em R$ 22.643 - Freepik

Publicado 11/12/2023 16:51 | Atualizado 11/12/2023 16:55

A coluna começa a semana com dados sobre a venda de imóveis residenciais no Rio para você que está de olho em um novo lar para comprar. Seguindo a curva de valorização, a cidade registrou alta de 1,48% de janeiro a novembro, de acordo com o Índice FipeZAP. Já analisando somente o mês passado, o avanço foi de apenas 0,12%, com o valor médio do metro quadrado (m²) fechando em R$ 9.994.

No ranking dos 10 bairros mais valorizados em novembro, o Leblon puxa a fila com R$ 22.643 o m² e variação de 3,3% em 12 meses. Em segundo lugar está Ipanema com R$ 21.450 o m² e alta de 4,7%. Já em terceiro aparece a Lagoa com R$ 16.339 o m² e queda de 1,7%. Confira os 10 bairros mais valorizados do Rio:

1 – Leblon – 22.643 o m² em novembro e variação de 3,3% em 12 meses.

2 – Ipanema - R$ 21.450/m² e variação de 4,7%.

3 – Lagoa - R$ 16.339 /m² e variação de -1,7%.

4 – Barra da Tijuca - R$ 12.550 /m² e variação de 5,8%.

5 – Botafogo - R$ 12.426 /m² e variação de -3,1%.

6 – Copacabana - R$ 11.460 /m² e variação de +1,3%.

7 – Flamengo - R$ 11.040 /m² e variação de -0,0%.

8 – Laranjeiras - R$ 10.106 /m² e variação de -1,5%.

9 – Recreio dos Bandeirantes - R$ 7.441 /m² e variação de +2,4%.

10 – Tijuca - R$ 6.832 /m² e variação de -0,9%.