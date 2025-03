Nova alta da Selic impacta diretamente a indústria da construção e o mercado imobiliário - Freepik

Publicado 20/03/2025 20:27

O mercado imobiliário está preocupado com a mais nova alta da Selic (taxa básica de juros da economia brasileira), que passou de 13,25% para 14,25% ao ano, em decisão anunciada nesta quarta-feira pelo Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central (BC). É o maior patamar desde outubro de 2016. Em nota, a Abrainc (Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias) considerou que a decisão intensifica os desafios enfrentados pela economia brasileira.

"Os juros elevados restringem o acesso ao crédito, dificultam investimentos e ampliam as despesas financeiras de famílias e empresas, com efeitos profundos em diversos setores produtivos do país. A Abrainc entende, porém, que a medida tem sido necessária para reduzir a pressão inflacionária, mas, reforça que o governo precisa construir um caminho estrutural para que a taxa Selic seja reduzida de forma perene nos próximos anos. Para isso, é muito importante que haja responsabilidade fiscal e maior controle do gasto público", ressaltou a entidade.

Claudio Hermolin, presidente do Sinduscon-Rio (Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Rio de Janeiro), concorda. "A decisão do Copom impacta diretamente a indústria da construção e o mercado imobiliário. Por um lado, aumenta os custos de produção, pois a captação de recursos para as empresas executarem os seus projetos fica mais cara. E isso pode gerar menos empregos no médio prazo. E o outro impacto está ligado direto ao comprador do imóvel. A Selic alta também gera um aumento na taxa de juros do crédito imobiliário, fazendo com que o sonho da casa própria fique ainda mais distante para milhares de famílias", observa Hermolin.

Outro ponto importante, segundo ele, é que os juros nesse patamar estimulam o investidor a manter o seu dinheiro parado e não investido na produção. "Isso dificulta também a captação de recursos, diminuindo as opções disponíveis no mercado para a execução de projetos", avalia o presidente do Sinduscon-Rio.