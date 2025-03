Feira para os setores da construção e da arquitetura, em São Paulo, espera receber 100 mil visitantes do Brasil e de 70 países - Divulgação

Publicado 24/03/2025 15:02 | Atualizado 24/03/2025 15:02

A coluna começa a semana com uma agenda para os profissionais da construção civil e da arquitetura. A 29ª edição da Feicon (Feira Internacional da Construção Civil) acontecerá de 8 a 11 de abril, no SP Expo, em São Paulo, com uma programação extensa para os profissionais: fóruns, apresentação de novos produtos e oportunidades de negócios, entre outras atividades. Serão cerca de 200 horas de conteúdo e mais de 1 mil marcas dos setores de Acabamentos, Instalações, Estrutura e Externos. A expectativa é receber cerca de 100 mil visitantes do Brasil e de 70 países. O credenciamento gratuito pode ser feito em www.feicon.com.br

Corretores e imobiliárias

Já nos dias 3 e 4 setembro, será realizada a 12ª edição do Conecta Imobi, também em São Paulo. Estarão presentes mais de 5 mil profissionais de associações, imobiliárias, incorporadoras e corretores de imóveis que vão debater transformações e tendências do setor, inovação e tecnologia, além de insights estratégicos para capacitar corretores e imobiliárias. O encontro terá ainda feira de negócios, plenárias de conteúdo com especialistas e espaço gastronômico. Ingressos em conectaimobi.com.br.