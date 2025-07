Aplicação de arte sobre os azulejos é dica para reformar o banheiro sem quebra-quebra - Freepik

Publicado 25/07/2025 15:55

Precisa reformar o banheiro, mas só de pensar no quebra-quebra, já desiste da ideia? Pois saiba que é possível repaginar este ambiente sem grandes intervenções. É o que afirma a arquiteta Janaina Casagrande. Ela lembra que o banheiro demonstra rapidamente a passagem do tempo, seja no desgaste dos revestimentos e metais ou mesmo na estética que pode não combinar mais com o estilo atual dos moradores.

Uma solução bastante utilizada é pintar os azulejos com tintas epóxi ou esmaltes à base de solvente, que aderem bem às áreas úmidas. "O acabamento, seja fosco ou brilhante, pode dar um ar moderno e charmoso ao banheiro, sem aquela aparência de improviso", explica Janaina. A profissional recomenda ainda a aplicação de artes sobre os azulejos, com uma pintura artística feita diretamente na parede ou adesivação vinílica.

Para quem não dispensa os revestimentos cerâmicos, uma prática que tem ganhado espaço é a de aplicar os azulejos novos sobre os antigos, como já é realizado em pisos. De acordo com Janaina, a opção é viável desde que o antigo esteja firme e nivelado. "Essa técnica evita o quebra-quebra e a sujeira da demolição, além de acelerar a obra. Mas é importante avaliar questões como o peso extra e escolher a argamassa adequada para esse tipo de aplicação", orienta a arquiteta.

A atualização dos metais também contribui para dar cara nova aos banheiros. "A troca por peças mais modernas pode trazer não só um visual mais atual, mas também melhor desempenho, especialmente em imóveis antigos, nos quais os metais já não são mais tão funcionais", observa Janaina. Mas, antes de investir em uma nova torneira, é importante verificar o tipo de instalação (de parede ou de bancada) e a compatibilidade com os registros existentes. "Se o registro for antigo, vale aproveitar a reforma para atualizá-lo também, evitando que uma peça nova conviva com uma estrutura já desgastada", recomenda a profissional.