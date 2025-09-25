Evento do Creci-RJ tem como objetivo promover o bem-estar emocional e físico das corretoras de imóveis - Freepik

Publicado 25/09/2025 16:21 | Atualizado 25/09/2025 16:22

As corretoras de imóveis têm um encontro marcado no dia 29 de setembro, segunda-feira, com Érica Paes, campeã mundial de MMA, que atua pelos direitos das mulheres. O Creci-RJ (Conselho Regional de Corretores de Imóveis) promoverá o evento Conexões Femininas, das 14h às 17h30, no auditório do conselho, no Centro (Avenida Presidente Vargas, 417, 19º Andar). A iniciativa tem como objetivo promover a valorização, a segurança e o bem-estar emocional e físico das mulheres que integram o Creci-RJ. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível ou 1 item de higiene pessoal. Inscrições em unicreci.com.br.

Mercado imobiliário na Serra

A ONI Incorporadora marcará presença no 360 Experience, evento organizado pela Petrópolis Invest XP com empresários, investidores, lideranças regionais e grandes nomes do mercado financeiro. No encontro, que acontecerá nesta sexta-feira, dia 26 de setembro, no Centro de Convenções Granja Brasil, em Itaipava, a empresa estará com lounge para apresentar o ONI Araras, primeiro condomínio do país a ter helicóptero compartilhado para os moradores.

