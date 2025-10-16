Cursos gratuitos para trabalhadores da construção civil serão voltados para as áreas de elétrica, drywall, hidráulica e azulejista - Freepik

Cursos gratuitos para trabalhadores da construção civil serão voltados para as áreas de elétrica, drywall, hidráulica e azulejistaFreepik

Publicado 16/10/2025 17:56 | Atualizado 16/10/2025 17:56

A coluna traz hoje 1 mil vagas de cursos gratuitos para trabalhadores da construção civil do Rio de Janeiro. As oportunidades da rede Obramax estão distribuídas em lojas localizadas em Benfica, Guadalupe e Jacarepaguá, na capital, além de Mesquita e Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A programação acontecerá em dias alternados entre os meses de outubro e novembro, com duração de três dias em cada unidade. Serão atividades de oito horas voltadas para as áreas de elétrica, drywall, hidráulica e azulejista. De acordo com a empresa, ao final, todos receberão certificado de participação.

"A Semana da Obra é mais do que um programa de capacitação: é uma iniciativa que busca empoderar os trabalhadores da construção civil. Não se trata apenas de oferecer conhecimento técnico, mas fortalecer toda a cadeia da construção", afirma Samuel Molina, diretor de Relacionamento e Cliente da rede. As inscrições podem ser feitas em academiadeprofissionais.obramax.com.br/.

