Cursos gratuitos para trabalhadores da construção civil serão voltados para as áreas de elétrica, drywall, hidráulica e azulejistaFreepik
Rede oferece 1 mil vagas em locais como Benfica, Guadalupe e Jacarepaguá
Rede oferece 1 mil vagas em locais como Benfica, Guadalupe e Jacarepaguá
Mostra gratuita de decoração explora o poder das cores
Evento na Barra terá mais de 30 ambientes coloridos para inspirar os visitantes
Veja onde estão os imóveis que podem ser comprados com o novo teto da casa própria
É possível encontrar oportunidades de até R$ 2 milhões no Leblon, na Barra da Tijuca, em Botafogo e na Lagoa
Laranjeiras volta ao radar do mercado imobiliário
Bairro tradicional da Zona Sul vive movimento de renovação com lançamentos, retrofit e valorização
Mercado imobiliário carioca aprova novo financiamento com recursos da poupança
Medida eleva para R$ 2,25 milhões o valor máximo para a compra de imóveis dentro do SFH
Creci-RJ alerta corretores para golpes via SMS
Mensagens comunicam falsa suspensão de registros dos profissionais
