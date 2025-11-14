Jardim vertical com espécies preservadas cria uma atmosfera de bem-estar no cantinho do sofá - Divulgação / Erika Waldmann

Publicado 14/11/2025 18:51 | Atualizado 14/11/2025 18:52

Você conhece as plantas preservadas? Ao contrário das artificiais, elas já foram naturais e um dia passaram por um tratamento especial que conservou suas características originais, como formato, textura e coloração. Este recurso tem sido utilizado por profissionais para decorar os ambientes, como explica a arquiteta Cinthia Claro. "São excelentes escolhas para quem não tem tempo ou habilidade para cuidar de plantas naturais, mas não abre mão de ter o 'verde' em sua casa”, diz Cinthia. Mesmo com tanta facilidade, a profissional afirma que muita gente tem dúvidas sobre como cuidar. Confira sete recomendações:

1 - Precisam ser podadas ou regadas?

Não. Graças ao processo de preservação, as plantas não necessitam de poda nem rega. Outro benefício é que não precisam de luz natural, podendo permanecer em ambientes internos e sem iluminação direta.

2 - É possível montar um jardim vertical?

Sim. É uma das aplicações mais comuns, já que ocupa pouco espaço e demanda menos cuidados na comparação com as plantas naturais. Além disso, sua durabilidade garante um efeito prolongado e prático, ainda que algumas folhas possam cair ao longo do tempo.

3 - Quais as espécies mais usadas?

Há uma grande variedade disponível, que inclui folhagens e flores em diferentes tonalidades. Entre as mais procuradas estão samambaias, costelas-de-adão, avencas, aspargos, jiboias e musgos.

4 - Como preparar a parede para receber uma planta preservada?

O primeiro passo é definir o local, sempre priorizando ambientes internos e cobertos. Para jardins verticais, a superfície deve estar limpa e seca, já que resíduos de poeira ou umidade podem comprometer a fixação das placas, geralmente instaladas com fita dupla face ou suportes específicos.

5 - Podem ser instaladas em áreas descobertas?

É contraindicado, uma vez que a exposição à umidade e ao sol prejudica a durabilidade das plantas preservadas. As cores desbotam e a superfície pode apresentar manchas e desgastes, comprometendo o efeito natural.

6 - Requerem manutenção periódica?

Sim, mas em nível muito reduzido. Basta remover a poeira acumulada com o auxílio de um espanador leve, evitando fricção nas folhas. Em ambientes com mais partículas de pó, a frequência pode ser maior, mas em média, um jardim vertical preservado só exige manutenção após cerca de um ano.

7 - As plantas preservadas já se pareceram mais com artificiais?

Quando surgiram, tinham aspecto mais próximo das artificiais. Os avanços no tratamento químico e nos processos de preservação possibilitaram um resultado muito mais realista e sofisticado.

