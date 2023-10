Rafael Aguiar (REP), Alexandre Martins (REP) e Miguel Pereira (PL) no Maracanã - Reprodução redes sociais

Publicado 10/10/2023 12:25

A relação entre o prefeito de Armação dos Búzios, Alexandre Martins (REP), e o presidente da Câmara, Rafael Aguiar (REP), parece das melhores. Ao contrário das notícias que vêm vinculando pelo balneário, que haveria um rompimento entre eles, os chefes do Executivo e Legislativo apresentam sinergia. Tanto é assim que, neste domingo (8), fizeram questão de ir juntos ao Rio de Janeiro para acompanhar o jogo do Fluminense contra o Botafogo no estádio do Maracanã. O pai de Rafael e vice-prefeito da cidade, Miguel Pereira (PL), também esteve junto dos dois. Botafoguenses, Miguel e Rafael ainda fizeram aquela resenha quando o fogão acabou levando a melhor sobre o tricolor, time do coração de Alexandre Martins.

Alexandre Martins (REP) e Rafael Aguiar (REP) Reprodução redes sociais

Questionamos ao prefeito se ele acha que ter ido assistir ao jogo com os botafoguenses deu má sorte. Alexandre respondeu que, da outra vez que eles foram juntos, o Fluminense ganhou. Além disso, Alexandre contou que a comitiva foi grande, incluindo o tio deles, seu Magno, a filha dele, Alice, e a esposa, Daniele Guimarães, que é flamenguista. Aliás, Alexandre brincou que quem secou mesmo o Fluminense foi Dani. Com relação a esse clima de desconfiança, Alexandre disse que, da parte dele, não há nada nesse sentido. A relação com o vice-prefeito e o presidente da Câmara é muito positiva e a única preocupação de Martins, no momento, é com a Libertadores e com o MPBúzios, que começa na quinta-feira (12). O resto é fofoca. À coluna, Rafael Aguiar também comentou o clima de confraternização e acrescentou que as famílias almoçaram juntas em um shopping na Tijuca e, após o jogo, também jantaram juntas.Inclusive, na manhã desta segunda-feira (9), Alexandre e Rafael Aguiar estiveram juntos mais uma vez para falar sobre questões da saúde. O vereador foi recebido pelo prefeito no Gabinete. Os dois conversaram sobre o piso da enfermagem e outras questões correlatas. Rafael Aguiar disse à coluna que o que o povo buziano pode esperar é que o clima de união entre Legislativo e Executivo continue no próximo ano. A festa maior, inclusive, segundo ele, será “quando Alexandre vencer a ação em Brasília”. O prefeito é alvo de uma ação, que está no TSE, pedindo a cassação da chapa por abuso de poder econômico. Ou seja, pelo menos, de acordo com o presidente da Câmara de Búzios, nada de conspiraçãoporali.