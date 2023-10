Fabiano Horta (PT) recebendo a Medalha Tiradentes do deputado estadual Renato Machado (PT) - Foto: Evelen Gouvêa

Publicado 10/10/2023 16:31

O prefeito de Maricá, Fabiano Horta (PT), recebeu, na manhã desta segunda-feira (9), a Medalha Tiradentes, a mais alta honraria concedida pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). A iniciativa foi dos deputados estaduais Renato Machado (PT) e Rosângela Zeidan (PT) em reconhecimento à gestão do prefeito pelas políticas públicas e sociais implementadas em Maricá. A sessão solene foi conduzida pelo deputado Renato Machado (PT) e aconteceu no Palácio Tiradentes, sede histórica do Parlamento Fluminense.



“Gratidão por essa oportunidade, mas nada disso seria possível sem a confiança do povo de Maricá em nosso trabalho. Foi através dele que nós podemos sonhar com uma revolução, desenvolver políticas públicas, transformar vidas e promover o desenvolvimento de Maricá”, escreveu Fabiano nas redes sociais. O prefeito ainda agradeceu aos deputados estaduais Renato Machado (PT) e Zeidan (PT) e outros parlamentares que aprovaram a homenagem.