Secretário de Esporte, Lazer e Turismo de Saquarema, Rafael Badá - Renata Cristiane

Publicado 26/10/2023 19:03

A capital do surf não para de crescer e está se transformando, a passos largos, na vitrine dos eventos esportivos do Brasil. No 111º RC Cast, nesta quinta-feira (26), o secretário de Esporte, Lazer e Turismo de Saquarema, Rafael Badá – há quatro anos na pasta -, foi o entrevistado do programa e falou sobre o crescimento da cidade, não só no surf – de onde saem grandes atletas e tem o quarto melhor surfista do mundo, João Chianca.

Inclusive o município poderá receber a instalação de uma fábrica de prancha de surf. “Vai abrir muitas portas de negócios ligados ao surf. A cidade não é só referência não só de boas ondas, mas da economia também, além de dar oportunidade à população no mercado de trabalho”, destacou.

Além do voleibol, claro, que detém um Centro de Treinamento de primeira categoria há duas décadas. E desde o ano passado conta com um CT de surf, “que também pretende formar novos campeões”, disse o secretário.

Badá ressaltou que 16 núcleos que oferecem várias modalidades de esportes de forma gratuita. “A ideia agora é colocar em prática o projeto para uma escolinha de vôlei de praia em parceria com a CBV (Confederação Brasileira de Voleibol).

Para além do surf e do vôlei, Badá destacou o futebol, afinal de contas a cidade tem dois times na série A2 do futebol brasileiro, que são o Sampaio Corrêa e o Boa Vista.

O turismo esportivo é o carro-chefe da pasta hoje, “colocando cada vez mais Saquarema na vitrine do Brasil”, disse.

Confira a entrevista na íntegra: