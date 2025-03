Daniela Soares e o vereador Anderson Moura - Reprodução

Publicado 25/03/2025 17:32

A prefeita de Araruama, Daniela Soares (PL), nomeou o vereador Anderson Moura (PL) como novo secretário de Governo do município. O anúncio foi feito pelo próprio parlamentar durante a sessão legislativa da Câmara Municipal nesta terça-feira (25). Com a decisão, Moura deixa sua cadeira no legislativo para assumir uma das principais pastas do executivo municipal.

Com a saída de Moura da Câmara, a suplente Hérika da Virtuosa (PL) assumirá a vaga, aumentando a representatividade feminina no parlamento araruamense. Agora, o legislativo conta com duas vereadoras: Hérika da Virtuosa e Roberta Barreto (MDB).

A experiência política de Anderson Moura é vasta. Ele já ocupou cargos estratégicos na administração pública, incluindo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Saquarema, durante a gestão da prefeita Manoela Peres (PL), e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Esporte e Lazer de Araruama na gestão de Lívia de Chiquinho. Além disso, em 2022, atuou como Diretor de Trabalho e Renda na Secretaria de Desenvolvimento Social de Saquarema.

Moura também tem um histórico eleitoral extenso. Em 2006, disputou uma vaga na Câmara dos Deputados. Em 2008, foi eleito vice-prefeito de Araruama na chapa de André Mônica e reeleito quatro anos depois, dessa vez ao lado de Miguel Jeovani. Em 2016, tentou a prefeitura da cidade, e em 2018, concorreu a uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj).