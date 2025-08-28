Prefeito Dr Serginho (PL) e o secretário adjunto da Pessoa com Deficiência, André Luiz GuguAscom
Em Cabo Frio, o prefeito Dr Serginho (PL) anunciou, nesta quarta-feira (27) o programa "Emprego Já Inclusivo", que vai inserir PCDs no mercado de trabalho, em parceria com empresários e instituições de defesa da pessoa com deficiência. A novidade foi anunciada logo após ele se reunir com o secretário adjunto da Pessoa com Deficiência, André Luiz Gugu, o "Gugu do Jacaré". O programa busca ampliar oportunidades e garantir acessibilidade profissional, em parceria com a secretaria de Desenvolvimento Econômico. Detalhe importante: a pessoa que for inserida no mercado de trabalho não perde o Benefício de Prestação Continuada (BPC), do governo federal. A proposta é articular ações conjuntas entre o município e a iniciativa privada. O presidente da APAE, Adalberto Pires, também participou da reunião.
VOLTOU AO RIO
Falando em Serginho, ele voltou ao Rio de Janeiro, nesta quarta. Na terça, ele teve audiência com o governador Cláudio Castro (PL), a fim de buscar recursos para turismo, saúde e infraestrutura (segunda etapa da requalificação asfáltica na cidade). Na agenda posterior, o encontro foi na secretaria de Estado da Saúde.
