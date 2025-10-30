Prefeita Daniela Soares (PL) apresenta detalhes da Expo Araruama 2025 - Pier Luro

Prefeita Daniela Soares (PL) apresenta detalhes da Expo Araruama 2025Pier Luro

Publicado 30/10/2025 16:40 | Atualizado 30/10/2025 16:40

Araruama - A prefeita de Araruama, Daniela Soares (PL), reuniu imprensa, secretários e autoridades municipais, na manhã desta quinta-feira (30), para apresentar oficialmente os detalhes da Expo Araruama 2025, que começa hoje e segue até domingo (2), no Parque de Exposição Agropecuária, no bairro Fazendinha. O evento, que já é tradição no calendário da Região dos Lagos, promete ser a maior edição já realizada, com uma programação voltada à valorização da cultura rural e ao fortalecimento da economia local.



Durante a coletiva, realizada em formato de “Café na Roça”, Daniela destacou o trabalho de mais de dois meses de preparação e ressaltou o caráter gratuito e popular da feira. “A Expo é um evento que representa o nosso povo, nossa história e nossa força econômica. É uma festa para todos os araruamenses”, afirmou a prefeita.



A programação inclui quatro noites de shows com grandes nomes da música nacional, além de exposições agropecuárias, gastronomia, artesanato e apresentações culturais.



Como parte da organização, a Prefeitura realizou, na véspera, uma operação especial de trânsito na Via Lagos, principal acesso à cidade, para garantir segurança e fluidez durante o feriado prolongado.



O secretário de Turismo, Thiago Moura, destacou o impacto positivo do evento na economia local. “Esperamos até 70 mil pessoas apenas no show de abertura. A rede hoteleira já está lotada e o comércio local vem registrando grande movimento. A Expo é um motor importante para o desenvolvimento da cidade”, disse.



A vice-prefeita Verônica Januário também reforçou o papel das secretarias na preparação e elogiou o trabalho da equipe de Políticas Sociais, que contará com um espaço exclusivo no evento. “As alunas das oficinas dos CRAS vão expor e vender os produtos que elas mesmas confeccionaram, mostrando o talento e o resultado das políticas de capacitação”, afirmou.