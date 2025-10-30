Câmara Municipal de Armação dos BúziosAscom
Taxa de Turismo Sustentável é aprovada em 1º turno na Câmara de Búzios
Projeto prevê a cobrança da taxa sobre o trânsito de veículos e a permanência de pessoas na cidade durante o período de 20 de dezembro até cinco dias após o Carnaval. Se aprovada, a lei entra em vigor a partir de janeiro
Daniela Soares apresenta detalhes da Expo Araruama 2025, que promete recorde de público e atrações
Com quatro noites de shows nacionais e entrada gratuita, evento movimenta a economia local, valoriza a cultura rural e consolida Araruama como referência na Região dos Lagos
Prefeito de Búzios vai ao Guarujá para receber certificação internacional da Bandeira Azul
Alexandre Martins (REP), acompanhado da primeira-dama, Daniele Martins, participa da cerimônia nacional que reconhece quatro praias buzianas com o selo de qualidade ambiental pra temporada 2025/2026
Dr Serginho (PL) intensifica agenda e viaja a Brasília na próxima semana
Prefeito de Cabo Frio fica dois dias na capital federal, em busca de emendas. Já nesta quinta (30), ele vai ministrar a primeira aula da Escola de Gestão Pública, no auditório da Prefeitura
Prefeita de Araruama celebra o Dia do Servidor com grande festa
Daniela Soares (PL) agradeceu o empenho dos servidores municipais e antecipou entusiasmo com a Expo Agro 2025, que promete movimentar a Região dos Lagos
Eduardo Paes se reúne com prefeitos e lideranças do PL em Arraial do Cabo
Movimentação foi articulada pelo ex-prefeito de Iguaba Grande, Vantoil Martins (CID), e reforça aproximação entre grupos políticos no Estado
