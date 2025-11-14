Prefeito Marcelo Magno lidera Arraial do Cabo - Ascom

Publicado 14/11/2025 18:09 | Atualizado 14/11/2025 18:10

Arraial do Cabo - Arraial do Cabo sediou, nesta quinta-feira (13), o Fórum Futuro 3D – Cidades Sustentáveis, Resíduos e Circularidade, realizado na sede da Secretaria de Educação, no Centro. O evento reuniu autoridades locais, representantes de governos, empresas, instituições financeiras e especialistas para discutir estratégias de transição para uma economia verde e circular.



O encontro apresentou o conceito dos “3Ds” — Desvincular, Descarbonizar e Descontaminar — como evolução dos tradicionais 3Rs, propondo que municípios adotem políticas voltadas à redução de resíduos, descarbonização das atividades produtivas e descontaminação ambiental por meio de inovação, gestão integrada e cooperação institucional.



O prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno (PL), foi quem abriu o Fórum, com um discurso marcado por críticas ao modelo de consumo global e pela defesa de políticas ambientais alinhadas às discussões da COP30. Durante a fala, Marcelo citou a resistência dos EUA em aderir a pactos ambientais e reforçou que Arraial do Cabo vive uma "virada de chave" na condução de políticas públicas voltadas à sustentabilidade, destacando ações relacionadas à observação de baleias, à proteção da fauna marinha e ao diálogo com organismos internacionais. A mesa de abertura contou com a presença do vice-prefeito, Diego Silveira (MDB), além dos secretários municipais. O evento aproximou o município das discussões globais sobre transição ecológica, tema central dos debates realizados na COP30.



Durante o encontro, que também teve participação de outros prefeitos da Região dos Lagos, Marcelo destacou os importantes avanços consolidados como a assinatura do termo com a Prolagos para a construção da nova Estação de Tratamento de Esgoto e a inauguração da usina fotovoltaica (imagem acima), que vai gerar energia limpa para mais de 20 prédios da Secretaria Educação. Ainda durante o evento, aconteceu a assinatura do protocolo de intenções com medidas sustentáveis que orientarão as ações do município nos próximos anos.